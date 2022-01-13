Dinar Belediyesi kar tuzlama çalışmaları ile ulaşımı rahatlattı - Haberler
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Dinar Belediyesi kar tuzlama çalışmaları ile ulaşımı rahatlattı

Dinar Belediyesi kar tuzlama çalışmaları ile ulaşımı rahatlattı
AA / Mehmet Kandemir - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kar yağışının ardından ilçenin her bölgesi beyaza büründü.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kar yağışının ardından ilçenin her bölgesi beyaza büründü.

Kar yağışından dolayı şehir içi ve yüksek kesimlerde vatandaşlar olumsuz etkilendi.

Kar yağışında vatandaşların mağdur olmaması için Dinar Belediyesi ekipleri kar tuzlama çalışmalarını başlattı.

Ekiplerin hummalı çalışmaları ile sıkıntı yaşanan yollar tuzlama çalışması ile tekrar trafiğe açıldı.

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AA / Mehmet Kandemir - Son Dakika Haberleri

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