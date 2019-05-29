Dilovası Belediyesi, öğrencilere ücretsiz servis hizmeti vermeye başladı

İstanbul'da öğrenci akbillerine yapılan indirim gündemi meşgul etmeye devam ederken Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, diğer belediyelere örnek teşkil edecek muhteşem bir işe imza attı.

YÜZDE 51'LİK KESİMİN DESTEĞİNİ ALDI

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 51'lik kesimin oyunu alarak belediye başkanlığı koltuğuna oturan Hamza Şayir, göreve gelir gelmez ilçenin "acil" olarak nitelendirilen sorunlarının çözümüne öncelik verdi.

GARAJDAKİ ARAÇLARI DEVREYE SOKTU

Bu kapsamda öğrencilerin okullarına rahat ulaşabilmeleri için bir formül düşünen Başkan Şayir, belediyenin garajındaki araçları devreye sokarak lise öğrencilere bedava servis hizmeti vermeye başladı.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir

VATANDAŞLAR MEMNUN

Memnuniyetle karşılanan bu uygulama için mikrofon uzatılan bir vatandaş, "Allah başkanımızdan razı olsun. Çocuklarımız için bedava ulaşım hizmetini devreye sokarak bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bu sayede çocuklarımız için ayırdığımız yol parasını, aylık pazar parası olarak kullanabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler de uygulamadan ziyadesiyle memnun;