: Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabiri, 1 saatte 82 lira topladı

23.12.2019 10:31 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:41

Son dönemlerde sık sık haberlere konu olan dilencilerle ilgili bir haber dosyası hazırlayan CNN Türk'te muhabir Sema Akbulut, ilginç bir yola başvurdu.

1 SAATTE 82 LİRA TOPLADI

Dilenci kılığına giren ve İstanbul Fatih'teki Fatih Camii önüne giden Akbulut, kucağındaki Eylül adını verdiği oyuncak bebekle merdivenlere oturup el açtı. Yaklaşık bir saat cami önünde kalan Akbulut, bu zaman diliminde 82 lira toplamayı başardı.

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