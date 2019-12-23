Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabiri, 1 saatte 82 lira topladı
Cuma namazı çıkışında İstanbul Fatih'teki Fatih Camii önünde dilenci kılığına giren CNN Türk muhabiri Sema Akbulut, bir saatte 82 lira topladı.
Son dönemlerde sık sık haberlere konu olan dilencilerle ilgili bir haber dosyası hazırlayan CNN Türk'te muhabir Sema Akbulut, ilginç bir yola başvurdu.
1 SAATTE 82 LİRA TOPLADI
Dilenci kılığına giren ve İstanbul Fatih'teki Fatih Camii önüne giden Akbulut, kucağındaki Eylül adını verdiği oyuncak bebekle merdivenlere oturup el açtı. Yaklaşık bir saat cami önünde kalan Akbulut, bu zaman diliminde 82 lira toplamayı başardı.
Haber Videosu: Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabiri, 1 saatte 82 lira topladı
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MYHABİRLİĞİ BIRAKIR KESİNCevap Yaz Yayından Kaldır
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İyi para dilencilik iyiymiş üç kuruş için yırtınıyoz işin kolayı varmışCevap Yaz Yayından Kaldır
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8 saat calissa 640 tl, haftada 5 gun calissa ayda 20 gun = 12. 800 tl cok iyi para ustelik mesailerle 15. 000 tl yi bulabilir,Cevap Yaz Yayından Kaldır
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İhtiyacı olan dilenmez zaten çekinir. Bende yolda gördüğüm dilenciye para vermem. Geçen gün karnının aç olduğunu söyleyip para isteyen birisine yemek ısmarladım, para üstünü istedi. . Siz düşünün artıkCevap Yaz Yayından Kaldır
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MUHABİRLİĞİ YAKINDA BIRAKIR DİLENCİLİKTE TATLI PARA VARCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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eşim öğretmen ben mühendisim vallahi bunlar 3-4 saat çalışsa bizden çok kazanıyormuş. en iyisi hanıma söyleyeyim bizde dilenciliğe başlayalım işe bak.Cevap Yaz 11 2 Yayından Kaldır
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:))))))))))))))))))))) kesinlikleYayından Kaldır
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ee topladığı paralara ne olacak peki???Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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Hazineye devredilecek. .1 Yayından Kaldır
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bu nasıl bi haberdir nasıl bu olaya devlet sessiz kalıyor cnn in yaptığı resmen yapmaya niyeti olanları teşvik etmekCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır