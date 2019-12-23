Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabiri, 1 saatte 82 lira topladı
Haberler » 3. Sayfa » Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabiri, 1 saatte 82 lira topladı - Haberler

Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabiri, 1 saatte 82 lira topladı

Cuma namazı çıkışında İstanbul Fatih'teki Fatih Camii önünde dilenci kılığına giren CNN Türk muhabiri Sema Akbulut, bir saatte 82 lira topladı.

23.12.2019 10:31 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:41
Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabiri, 1 saatte 82 lira topladı

Son dönemlerde sık sık haberlere konu olan dilencilerle ilgili bir dosyası hazırlayan CNN Türk'te muhabir Sema Akbulut, ilginç bir yola başvurdu.

1 SAATTE 82 LİRA TOPLADI

Dilenci kılığına giren ve Fatih'teki önüne giden Akbulut, kucağındaki Eylül adını verdiği oyuncak bebekle merdivenlere oturup el açtı. Yaklaşık bir saat cami önünde kalan Akbulut, bu zaman diliminde 82 lira toplamayı başardı.


Haber Videosu

: Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabiri, 1 saatte 82 lira topladı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (26)

  • CONİ:
    8 saat calissa 640 tl, haftada 5 gun calissa ayda 20 gun = 12. 800 tl cok iyi para ustelik mesailerle 15. 000 tl yi bulabilir,
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • MESSY:
    İhtiyacı olan dilenmez zaten çekinir. Bende yolda gördüğüm dilenciye para vermem. Geçen gün karnının aç olduğunu söyleyip para isteyen birisine yemek ısmarladım, para üstünü istedi. . Siz düşünün artık
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • MÜHENDİS:
    eşim öğretmen ben mühendisim vallahi bunlar 3-4 saat çalışsa bizden çok kazanıyormuş. en iyisi hanıma söyleyeyim bizde dilenciliğe başlayalım işe bak.
    Cevap Yaz 11 2 Yayından Kaldır
  • AHMET YILMAZ:
    bu nasıl bi haberdir nasıl bu olaya devlet sessiz kalıyor cnn in yaptığı resmen yapmaya niyeti olanları teşvik etmek
    Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
Tüm 26 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler