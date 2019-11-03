Dilek İmamoğlu, İstanbul Maratonu'nda Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz ile birlikte koştu

03.11.2019 13:49

Her yıl binlerce insanın iyilik için koştuğu İstanbul Maratonu iki kıta arasında koşuldu. Bu yıl 41'incisi düzenlenen maratonda Eskişehir'de Gezi Parkı eylemleri sırasında öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz, çocuklarının yarım kalan düşlerini tamamlamak için koştu. Emel Korkmaz'a İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da eşlik etti. Ali İsmail Korkmaz Vakfı'nın (ALİKEV) tişörtünü giyen Dilek İmamoğlu, aileyi yalnız bırakmadı.

Maraton öncesi BirGün gazetesine ALİKEV'in çalışmalarını anlatan Korkmaz, "Ali'nin ardından iyi ki kurmuşuz bu vakfı" demiş ve şöyle devam etmişti:

"Orada bir sürü çocuğumuz oldu. Okuyan çocuklarımıza destek olmak için burs veriyoruz. Geçen sene 167 çocuğumuza burs verdik. Bu sene 200'den fazla çocuğa burs vermeyi hedefliyoruz" diyor ve maratonda ALİKEV çatısı altında koşan gönüllüleri "Benimle birlikte her sene çocuklarım koşuyor, bir sürü Ali İsmail koşuyor. Her sene çoğalıyoruz."

"Düş elçisi ekiplerimiz var vakfımızın bünyesinde, şimdilik 5 ilimizde mevcut. Projeler düzenliyorlar; onlara destek oluyoruz, genç sanatçı fonumuz var, müzikle ilgilenen gençlerin müzik çalışmalarını yapabilmelerine imkân sağlıyoruz. Kütüphanemiz var, çocuklar gelip orada kitap okuyorlar, derslerini çalışıyorlar, yeni arkadaşlıklar kuruyorlar. Çok güzel faaliyetlerde bulunuyoruz. Bunların hepsi Ali İsmail'in adıyla yapılıyor, bu bana çok gurur veriyor. Ali İsmail'in gururunu yaşatıyor."

NE OLMUŞTU?

Ali İsmail Korkmaz, Eskişehir'de Gezi Parkı protestoları sırasında 2 Haziran gecesi sivil giyimli kişiler ve sivil polisler tarafından tarafından sopalarla saldırıya uğramıştı. Darp edildikten sonra kaldırıldığı hastanede 38 gün komada kaldıktan sonra 10 Temmuz 2013 tarihinde yaşamını yitirmişti.

İSTANBUL MARATONU

Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan organizasyon, maraton (42 kilometre 195 metre), 15 kilometre koşusu ile 8 kilometrelik halk koşusu kategorilerinde gerçekleştiriliyor.

İstanbul Maratonu, 2012 yılından bu yana Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından açıklanan "altın maratonlar" listesinde bulunuyor.

Maratona 106 ülkeden yaklaşık 140 bin kişi katıldı. Organizasyonda 42,195 kilometrelik çipli koşuda yaklaşık 4 bin, 15 kilometrelik koşuda ise yaklaşık 33 bin sporcu koşuyor. 8 kilometrelik halk koşusuna ise 100 bin civarında insan katılım gösterdi.