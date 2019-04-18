Dilek İmamoğlu, Eşinin Mazbatasını Almasından Sonra İlk Kez Konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının almasının ardından eşi Dilek İmamoğlu, Ayşe Baykal'a önemli değerlendirmelerde bulundu.

"ARKA PLANDA KALMAYACAĞIM"

"Nasıl bir başkan eşi olacaksınız?" sorusuna yanıt veren Dilek İmamoğlu, "Arka planda kalma gibi bir durum söz konusu olamaz. Benim yapıma uymaz zaten. Ekrem Bey'in Beylikdüzü Belediye Başkanlığı sürecinde çalışmalara birebir katkılarda bulundum. Bu durum Büyükşehir Belediye Başkanı eşi olarak devam edecek. Sorumluluğum çok fazla, bunun farkındayım" ifadelerini kullandı.

"ŞIMARIKLIK YAPMA LÜKSÜMÜZ YOK"

Eşinin mazbatayı alması sonrası dua okutacağını belirten Dilek İmamoğlu, "Ekrem Bey'i tanıyorum, biliyorum. Ona olan inancım az olsaydı belki kaygılarım olurdu ama, inancım ve güvenim tam. Biz istediğimiz zaman kendimize özel zamanlar yaratacağımıza inanıyorum. Ülkemizin ve şehrimizin geleceği söz konusu. Ki bizim çocuklarımızın da geleceği bu ülkede. Şımarıklık yapma lüksümüz yok, sorumluluk duygusuyla hareket edeceğiz. Bir kişinin mutluluğu o kadar önemli ki; o bir kişi mutlu olursa herkes mutlu olur, herkes mutlu olursa biz de mutlu oluruz" şeklinde konuştu.