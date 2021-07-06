Dilara Uralp kimdir? Olimpiyatlara katılan Dilara Uralp kaç yaşında, nereli?

Yelken sporuyla ilgilenen ve ülkemizi Olimpiyatlarda temsil edecek olan Dilara Uralp hakkında araştırmalar yapılıyor. Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, yelken branşında 8 sporcuyla yer alacak. Bu isimlerden biri de Dilara Uralp oluyor. Peki, Dilara Uralp kimdir? Dilara Uralp kaç yaşında, nereli?