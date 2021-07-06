Dilara Uralp kimdir? Olimpiyatlara katılan Dilara Uralp kaç yaşında, nereli?
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Dilara Uralp kimdir? Olimpiyatlara katılan Dilara Uralp kaç yaşında, nereli?

Dilara Uralp kimdir? Olimpiyatlara katılan Dilara Uralp kaç yaşında, nereli?
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Yelken sporuyla ilgilenen ve ülkemizi Olimpiyatlarda temsil edecek olan Dilara Uralp hakkında araştırmalar yapılıyor. Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, yelken branşında 8 sporcuyla yer alacak. Bu isimlerden biri de Dilara Uralp oluyor. Peki, Dilara Uralp kimdir? Dilara Uralp kaç yaşında, nereli?

Dilara Uralp kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yelken sporlarıyla ilgilinen isimlerden olan Dilara Uralp hakkında Dilara Uralp kaç yaşında, nereli? Dilara Uralp hayatı ve biyografisi hakkında detayları derledik.

DİLARA URALP KİMDİR?

Dilara Uralp 16 Kasım 1995 tarihinde dünyaya gelen Türk rüzgâr sörfçüsüdür. RS:X sınıfında mücadele eden sporcu, Çeşmealtı Rüzgarsörfü ve Yelken Kulübü bünyesinde kariyerini sürdürmektedir.

  • 2008-2009 slalom genç bayanlar Türkiye şampiyonu
  • 2010 ve 2013 IFCA Gençler Dünya Şampiyonası ikincisi
  • 2010-2011 Techno 293 Türkiye şampiyonu
  • Danimarka 2012 EUROSAF RS:X Avrupa Gençlik Oyunları dördüncüsü
  • 2012 RS:X Türkiye Şampiyonası genel klasman birincisi
  • 2013 PWA Slalom Dünya Şampiyonası Gençler birincisi
  • 2012-2013-2014-2015 RS:X Kadınlar Türkiye şampiyonu

Kulüp: Çeşmealtı Rüzgarsörfü ve Yelken Kulübü

Yarışma(lar): RS:X sınıfı

Doğumu: 16 Kasım 1995 (25 yaşında); Almanya

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Dilara Uralp kimdir? Olimpiyatlara katılan Dilara Uralp kaç yaşında, nereli? - Haberler
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