Dilara Bozan kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Karate Dilara Bozan kimdir, kaç yaşında, nereli?
2020 Tokyo Yaz Olimpiyatlarında yer alacak yerli sporcularımızın isimleri açıklandı. Birçok branşta onlarca sporcumuzun yer aldığı olimpiyatlarda Karate alanındaki başarılı isimlerden Dilara Bozan kimdir merak edildi. Peki, Dilara Bozan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Hakkında bilgiler haberimizde...
Olimpiyatlara katılacak olan oyuncularımızın listesi açıklandı. Yaz olimpiyatlarına karate alanında katılan Dilara Bozan'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Dilara Bozan kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli?
Karate.gov.tr sitesinde yer alan bilgilere göre Dilara Bozan'ın biyografisi aşağıdaki gibidir:
DİLARA BOZAN KİMDİR?
1997 yılında dünyaya gelen Dilara Bozan profesyonel karate sporcusudur. Bozan, Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil etmektedir.
Dilara Bozan kaç yaşında : 24 yaşında
Dilara Bozan doğum tarihi : 15/01/1997
Dilara Bozan nereli : Düzce
Dilara Bozan mesleği ne : Sporcu (Karate)
Dilara Bozan boy ve kilosu kaç :172cm/ 59kg
Dilara Bozan'ın toplamda 1 gümüş ve 6 bronz madalyası vardır. Dilara Bozan 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatlarında ülkemizi Karate alanında temsil edecek.