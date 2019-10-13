Dilan Telkök'le evlenen Berkay Hardal, çileden çıktı: Laflarınıza dikkat edin!

13.10.2019 10:45

Ekranların genç yüzlerinden olan Berkay Hardal, bir süredir aşk yaşadığı Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinin hareminde yer alan güzel oyuncu Dilan Telkök'le sürpriz bir nikahla dünyaevine girdi. Ancak genç oyuncunun mutluluğuna, gelen olumsuz yorumlardan sonra gölge düştü.

"KAPTIM GİDİYORUM"

Telkök, eşi Berkay Hardal ile bu karesini sosyal medya hesabından, "Kaptım gidiyorum" notuyla yayınladı. Nikaha ünlü çiftin yakın dostları katıldı.

"SON KEZ UYARIYORUM"

Dört ay önce tanışan Berkay Hardal-Dilan Telkök çifti geçtiğimiz hafta nişanlanmıştı. Çift sadece bir hafta sonra yakın dostlarının katıldığı bir törenle nikah masasına oturdu. Çiftin nikah fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Berkay Hardal evlendikten kısa bir süre yaptığı sosyal medya paylaşımı ile kafaları karıştırdı. Oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Eşime mesajlarınıza, laflarınıza dikkat etmeniz konusunda son kez uyarıyorum."

"HİRA'YA NE OLDU" SORUSU KIZDIRDI

İstanbullu Gelin dizisinde tanışıp sevgili olan Berkay Hardal ve Hira Koyuncuoğlu, yoğun çekim temposundan dolayı ilişkisine eskisi kadar zaman ayıramadığı için ilişkilerini sonlandırmışlardı. Hardal'ın "Hira'ya ne oldu" sorularından sonra çileden çıkması gözden kaçmadı.