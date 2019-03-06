Dilan Çiçek Deniz, IMDB'nin Starmetre Listesine Damga Vurdu

Son dönemde Birkan Sokullu ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Dilan Çiçek Deniz, büyük bir başarıya imza attı. Deniz, modellikten geçtiği oyunculukta meslektaşlarına büyük fark attı.

DÜNYA SIRALAMASINDA2 BİN 303'ÜNCÜ SIRAYA YÜKSELDİ

Çukur dizinde canlandırdığı Sena Koçavalı karakteriyle büyük beğeni toplayan oyuncu, her hafta sitede ismi en çok aranan ve forumlarda hakkında en çok konuşulan oyuncuların yer aldığı listenin dünya sıralamasında 2 bin 303'üncü sıraya yükseldi.

ZİRVEYE YERLEŞTİ

Dilan Çiçek Deniz bu başarıyla Türk oyuncular arasında zirveye yerleşti. Bu haftaki listede Türk kadın oyuncuların, erkek oyuncuları geride bırakması da dikkat çekti.

LİSTENİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU KADIN OYUNCU

Listenin ilk 10'unda Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy ve Nuri Bilge Ceylan dışındaki tüm isimler kadın oyunculardan oluşuyor. Bu ilk 10 isim arasında Dilan Çiçek Deniz'in yanı sıra Beren Saat, Ayça Ayşin Turan, Yasemin Allen, Bensu Soral, Hazar Ergüçlü ve Belçim Bilgin var.