Dikkat çeken koronavirüs anketi: Türkiye, en çok doktorlara ve tıp uzmanlarına güveniyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Dikkat çeken koronavirüs anketi: Türkiye, en çok doktorlara ve tıp uzmanlarına güveniyor - Haberler
Güncel

Dikkat çeken koronavirüs anketi: Türkiye, en çok doktorlara ve tıp uzmanlarına güveniyor

Metropoll Araştırma şirketi koronavirüs salgına ilişkin detaylı saha araştırması yaptı. Araştırmaya göre; Türk halkı, yüzde 93 ile en çok doktorlara ve tıp uzmanlarına güveniyor. Medya ve iş dünyasına olan güven ise yüzde 35'te kaldı.

03.04.2020 07:38 | Son Güncelleme: 03.04.2020 07:58

Dünyada vaka sayısının 1 milyonu geçtiği ölü sayısının ise 50 binin üzerine çıktığı yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili Metropoll Araştırma Şirketi,Mart ayını kapsayan "Türkiye'nin Nabzı-Ayın Beş Rakamı" araştırmasını yayınladı. Araştırmaya göre Türkiye, yüzde 93 ile en çok doktorlara ve tıp uzmanlarına güveniyor. Halkın, yüzde 88'i ise bilim insanlarına güvendiğini ifade etti.

Şirket, iki rakamın açıkladıktan sonra, "Belki de içinde bulunduğumuz konjonktür, bilimin insan hayatındaki öneminin anlasşılmasını sağlamıştır" değerlendirmesinde bulundu.

MEDYA VE İŞ DÜNYASINA GÜVEN YÜZDE 35

Ordu mensuplarına yüzde 84'lük bir destegiin olduğu belirtilen araştırmaya göre haber medyası ve is¸ adamlarına olan güven yüzde 35'lerde gözlendi. Toplumun yüzde 57'si ise dini liderlere güvendiğini ifade etti.

"EKONOMİK AÇIDAN YÜZDE 6'LIK MUTLU AZINLIK"

Salgının ekonomik etkilerini de katılımcılara soran Metropoll "Yüzde 73'üne göre, koronavirüs salgını kendilerini ekonomik bakımdan olumsuz biçimde etkiledi. Yüzde 21'lik bir kesim, salgın nedeniyle yas¸ananların ekonomik durumlarını olumlu veya olumsuz biçimde etkilemediğini dile getiriyor. Öte yandan, ekonomik açıdan olumlu biçimde etkilenen yaklaşık yüzde 6'lık bir 'mutlu azınlık' da var" verisini paylaştı.

"YURT DIŞINDNA GELENLERE GEÇ KARANTİNA UYGULANDI"

Koronavirüsün yayılımın ardından birçok ülke yurt dışından gelenlere 14 günlük karantina uyguladı. "Yurt dışından gelenlere 14 günlük karantina uygulamakta geç kalınıp kalınmadığı tartışma konusu oldu" denilen Metropoll değerlendirmesinde "Kamuoyunun bu konu ile ilgili düşüncelerini aldığımızda, yüzde 61'lik kesim hükümetin yurtdışından gelenlerin karantinaya alınması kararında geç kaldığını düşünmetedir" açıklaması yapıldı.

"2020 YILINDAN MEMNUN MUSUNUZ?"

Türkiye genelinde pesimizmin arttığını ve gelecek kaygısının yükseldiği ifade edilen Metropoll araştırmasında "Bir önceki yıla göre, 2020 yılında hayat memnuniyetiniz nasıl değişecek?' şeklindeki soruya olumsuz yanıt verilmesi şaşırtıcı değil. 'Memnuniyetim artacak' diyebilen yüzde 11'lik bir azınlık ise, 'Korona Kriz'in yarattığı ağırlığa rağmen hala mevcut" denildi.

"SALGINDAN KORKUYOR MUSUNUZ?"

Şirket, "Koronavirüs salgınından korkuyor musunuz?" sorusuna da yanıt aradı. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye'nin 63,3'ü Koronavirüs'ten korktuğunu söyledi.

Dikkat çeken koronavirüs anketi: Türkiye, en çok doktorlara ve tıp uzmanlarına güveniyor

Haberin Videosu:

Koronavirüs anketi: Türkiye, en çok doktorlara ve tıp uzmanlarına güveniyor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs sebebiyle bir yaş grubuna daha sokağa çıkma yasağı geliyor Haberler
Koronavirüs sebebiyle bir yaş grubuna daha sokağa çıkma yasağı geliyor
Koronadan eşini ve bebeğini kaybeden acılı babadan yürek yakan sözler Haberler
Koronadan eşini ve bebeğini kaybeden acılı babadan yürek yakan sözler
Korona çalışmaları Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan Türk profesör ilaç için tarih verdi Haberler
Korona çalışmaları Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan Türk profesör ilaç için tarih verdi
İtalya'da tuhaf korona ölümleri! Uykuya dalıp bir daha uyanmıyorlar Haberler
İtalya'da tuhaf korona ölümleri! Uykuya dalıp bir daha uyanmıyorlar
Bilim Akademisi üyesi profesör, koronanın bulaşma ağını çizerek anlattı Haberler
Bilim Akademisi üyesi profesör, koronanın bulaşma ağını çizerek anlattı
Avrupa ülkesi bu skandalı konuşuyor! Test kitlerine korona bulaştı Haberler
Avrupa ülkesi bu skandalı konuşuyor! Test kitlerine korona bulaştı
Dünyaca ünlü Türk bilim insanı Prof. Gökhan Hotamışlıgil'den Türkiye'ye 5 kritik korona önerisi
Dünyaca ünlü Türk bilim insanı Prof. Gökhan Hotamışlıgil'den Türkiye'ye 5 kritik korona önerisi
Son Dakika: PTT, yardım dağıtımında yaşanan yoğunluk nedeniyle şubelerini geçici olarak kapattı
Son Dakika: PTT, yardım dağıtımında yaşanan yoğunluk nedeniyle şubelerini geçici olarak kapattı
İBB'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm! İGDAŞ çalışanı Bensu Demirel, hayatını kaybetti
İBB'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm! İGDAŞ çalışanı Bensu Demirel, hayatını kaybetti
Koronavirüsten ölen annenin karnından erken doğumla alınan bebek kurtarılamadı
Koronavirüsten ölen annenin karnından erken doğumla alınan bebek kurtarılamadı
Koronavirüs nedeniyle 9 ülkede 125 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Koronavirüs nedeniyle 9 ülkede 125 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'tan koronavirüs açıklaması: Mevcut sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'tan koronavirüs açıklaması: Mevcut sayılar tüylerimizi diken diken edecek...
'Çapa'da 3 profesör koronavirüsten vefat etti' iddiasını İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı yalanladı
'Çapa'da 3 profesör koronavirüsten vefat etti' iddiasını İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı yalanladı
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandı
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandı
Fransa'da devasa büyüklükteki meyve-sebze hali koronavirüs nedeniyle morga dönüştürülecek
Fransa'da devasa büyüklükteki meyve-sebze hali koronavirüs nedeniyle morga dönüştürülecek
Çin'de koronavirüs tekrar hortladı! 640 bin kişinin yaşadığı bölge karantinaya alındı
Çin'de koronavirüs tekrar hortladı! 640 bin kişinin yaşadığı bölge karantinaya alındı
FETÖ ile bağlantılı 'Türkiye Gerçekleri' hesabının sahibi gözaltına alındı
FETÖ ile bağlantılı "Türkiye Gerçekleri" hesabının sahibi gözaltına alındı
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan 'immün plazma' yöntemi için bağış çağrısı yaptı
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan "immün plazma" yöntemi için bağış çağrısı yaptı
Son Dakika: Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı
Son Dakika: Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı
ABD'li uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir
ABD'li uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir
Son Dakika: Almanya ve Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 588 kişi öldü
Son Dakika: Almanya ve Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 588 kişi öldü
Fransız doktorlardan skandal sözler: Korona aşısını Afrikalı ve hayat kadınları üzerinde deneyelim
Fransız doktorlardan skandal sözler: Korona aşısını Afrikalı ve hayat kadınları üzerinde deneyelim
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da hizmete açılıyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da hizmete...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı
Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı
Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı
Belediye görevlileri, sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlara dezenfektan püskürttü
Belediye görevlileri, sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlara dezenfektan püskürttü
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefat haberi Bakan Koca'ya toplantıdan 15 dakika önce verilmiş
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefat haberi Bakan Koca'ya toplantıdan 15 dakika önce verilmiş
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Lütfü Türkkan Fahrettin Koca Süleyman Soylu Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Dilan Çıtak Demet Akalın Seren Serengil
Spor Ali Koç Lionel Messi Nihat Özdemir Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Polis Milli Avrupa Futbolcu
Şu an buradasınız: Dikkat çeken koronavirüs anketi: Türkiye, en çok doktorlara ve tıp uzmanlarına güveniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2020 08:03:09. #1.15#
title