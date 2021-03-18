Dijital Göçebe Fotoğraf Sanatçısı İsmail Çiydem: "Zenginlik Sadece Parayla Ölçülmez"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Dijital Göçebe Fotoğraf Sanatçısı İsmail Çiydem: "Zenginlik Sadece Parayla Ölçülmez"

18.03.2021 09:51 | Son Güncelleme: 18.03.2021 09:59
Dijital Göçebe Fotoğraf Sanatçısı İsmail Çiydem:

19 yaşından beri dijital göçebe hayatı yaşayan genç fotoğraf sanatçısı İsmail Çiydem "Seyahatlerim sırasında yalnız olmayı ve insanları gözlemlemeyi seviyorum. Bu gözlemler sırasında farklı giyinen, farklı konuşan, farklı şekillerde davranan pek çok insana rastlarım

Zamanla bu farklılıklara alışmanın ötesine geçtim ve bu farklılıklara saygı duymayı öğrendim. Bu farklılıkların aslında çok büyük bir zenginlik olduğunun farkına vardım. Bu sayede zenginliğin sadece parayla ölçülemeyeceği sonucuna vardım." diyerek günümüz yaşantısı için çok önemli bir sosyal bir mesaj verdi.

Seyahatleri sırasında yaşadıkları hakkında da paylaşımlar yapan İsmail Çiydem, Barselona'da yaşadıklarını " Barselona seyahatim sırasında parkta yattığım bir gece Alman bir çift benimle battaniyelerini ve yemeklerini paylaştı. Onların bu tavrı bende o kadar pozitif duygulara neden oldu ki hala onları ve o geceyi hatırladığımda içimde garip bir mutluluk olur." şeklinde anlattı.

Fotoğraf sanatçısı İsmail Çiydem, sadece doğa fotoğrafları ile değil aynı zamanda farklı ülkelerdeki şehir hayatını da yansıtmasıyla dikkat çekiyor. Şehir hayatının insan üzerindeki etkilerinin yanı sıra şehir mimarisinin eşsiz örneklerine de fotoğraflarında yer vermektedir. Bu fotoğrafların içindeki sanatsal anlayışın, estetiğin ve zamanlamanın bütünleşerek nasıl verildiğinin farkına vardığınız anda ne kadar özel olduklarını anlıyorsunuz. Öyle ki İsmail Çiydem'in fotoğraflarında yer alan her nesne adeta bir mottoyu hatırlatmaktadır. Bir nesneden üretilen temalar sadece sanatçının hayal gücü ile sınırlandırılabilir. Tek bir kare ile belki de yüzlerce sayfada anlatılamayacak hikâyeler anlatılabilir.

Fotoğrafçılığı hobi olmaktan çıkaran İsmail Çiydem gibi değerli sanatçılar, sanatın asıl zenginlik olduğunu bizlere hatırlatmaktadırlar. Her fotoğrafında yer alan estetik kaygısının izdüşümüne hayatını yaşama şeklinde de rastlamaktayız. Hayatını dijital göçebe olarak sürdüren genç sanatçı son dönemde özellikle bu alanda dünyada ün yapmış sanatçıların da takdirini kazanmayı başarmıştır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ziya Selçuk Pervin Buldan Devlet Bahçeli
Magazin Demet Akbağ Deniz Çakır Demet Akalın Rasim Öztekin
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dijital Göçebe Fotoğraf Sanatçısı İsmail Çiydem: "Zenginlik Sadece Parayla Ölçülmez" - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 10:02:23. #1.16#
title