Dijital Göçebe Fotoğraf Sanatçısı İsmail Çiydem: "Zenginlik Sadece Parayla Ölçülmez"

19 yaşından beri dijital göçebe hayatı yaşayan genç fotoğraf sanatçısı İsmail Çiydem "Seyahatlerim sırasında yalnız olmayı ve insanları gözlemlemeyi seviyorum. Bu gözlemler sırasında farklı giyinen, farklı konuşan, farklı şekillerde davranan pek çok insana rastlarım

Zamanla bu farklılıklara alışmanın ötesine geçtim ve bu farklılıklara saygı duymayı öğrendim. Bu farklılıkların aslında çok büyük bir zenginlik olduğunun farkına vardım. Bu sayede zenginliğin sadece parayla ölçülemeyeceği sonucuna vardım." diyerek günümüz yaşantısı için çok önemli bir sosyal bir mesaj verdi.

Seyahatleri sırasında yaşadıkları hakkında da paylaşımlar yapan İsmail Çiydem, Barselona'da yaşadıklarını " Barselona seyahatim sırasında parkta yattığım bir gece Alman bir çift benimle battaniyelerini ve yemeklerini paylaştı. Onların bu tavrı bende o kadar pozitif duygulara neden oldu ki hala onları ve o geceyi hatırladığımda içimde garip bir mutluluk olur." şeklinde anlattı.

Fotoğraf sanatçısı İsmail Çiydem, sadece doğa fotoğrafları ile değil aynı zamanda farklı ülkelerdeki şehir hayatını da yansıtmasıyla dikkat çekiyor. Şehir hayatının insan üzerindeki etkilerinin yanı sıra şehir mimarisinin eşsiz örneklerine de fotoğraflarında yer vermektedir. Bu fotoğrafların içindeki sanatsal anlayışın, estetiğin ve zamanlamanın bütünleşerek nasıl verildiğinin farkına vardığınız anda ne kadar özel olduklarını anlıyorsunuz. Öyle ki İsmail Çiydem'in fotoğraflarında yer alan her nesne adeta bir mottoyu hatırlatmaktadır. Bir nesneden üretilen temalar sadece sanatçının hayal gücü ile sınırlandırılabilir. Tek bir kare ile belki de yüzlerce sayfada anlatılamayacak hikâyeler anlatılabilir.

Fotoğrafçılığı hobi olmaktan çıkaran İsmail Çiydem gibi değerli sanatçılar, sanatın asıl zenginlik olduğunu bizlere hatırlatmaktadırlar. Her fotoğrafında yer alan estetik kaygısının izdüşümüne hayatını yaşama şeklinde de rastlamaktayız. Hayatını dijital göçebe olarak sürdüren genç sanatçı son dönemde özellikle bu alanda dünyada ün yapmış sanatçıların da takdirini kazanmayı başarmıştır.