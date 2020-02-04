Digor Belediyesi yol ve kaldırımların karını temizliyor
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Digor Belediyesi yol ve kaldırımların karını temizliyor

Digor'da kar yağışının ardından belediye kaldırım ve caddelerin karını temizlemeye başladı.

04.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:14
Digor Belediyesi yol ve kaldırımların karını temizliyor

'da kar yağışının ardından belediye kaldırım ve caddelerin karını temizlemeye başladı.


Belediye Başkanı 'in talimatıyla harekete geçen Belediye Temizlik İşleri ekipleri, önce kaldırımların karını temizleyerek caddeye döktü. Ardından kepçelerle kamyonlara doldurulan karlar, ilçe dışına taşındı.


Belediye'nin karla mücadele çalışması vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılandı. Başkan Kerenciler, kaldırım ve caddelerin kar temizleme çalışmalarının aralıksız devam edeceğini kaydetti. - KARS

Kaynak: İHA
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