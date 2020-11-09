Didem Soydan kimdir? Didem Soydan nereli, kaç yaşında? Didem Soydan hangi dizilerde oynadı?
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Didem Soydan kimdir? Didem Soydan nereli, kaç yaşında? Didem Soydan hangi dizilerde oynadı?

09.11.2020 19:25 | Son Güncelleme: 09.11.2020 19:29
Didem Soydan kimdir? Didem Soydan nereli, kaç yaşında? Didem Soydan hangi dizilerde oynadı?

Yaşamı, sözleri ve cesur pozları ile sevilen ve merak edilen model, oyuncu Didem Soydan kimdir? Didem Soydan nereli, kaç yaşında? Didem Soydan hangi dizilerde oynadı? Didem Soydan boy ve kilosu!

Ünlü manken Didem Soydan instagram sayfasından paylaşımları ile her an konuşmayı başarıyor. Peki, Didem Soydan kimdir? Didem Soydan nereli, kaç yaşında? Didem Soydan hangi dizilerde oynadı?

DİDEM SOYDAN KİMDİR?

Didem Soydan, 1 Ocak 1984, İstanbul doğumlu, Türk manken ve oyuncu. Anne tarafının kökleri Bulgaristan ve Yunanistan'a uzanmakta, baba tarafı ise Arnavutluk'a dayanmaktadır. Birçok önemli firma ile iş birlikleri yapmış ve ülkemizi temsil etti.

DİDEM SOYDAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2015- Aşk Yeniden (İrem) (TV Dizisi)

2014 - Mutlak Adalet (Memur) (Sinema Filmi)

2013 - Güzel Çirkin (Lena) (TV Dizisi)

2013 - Aramızda Kalsın (Yelda)(TV Dizisi)

2012 - Uçurum (TV Dizisi)

2012 - Bir Hikayem Var (Sinema Filmi)

DİDEM SOYDAN BOY VE KİLOSU NEDİR?

Boy: 1.76

Kilo: 55

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