: Didem Soydan'dan 'Seninle cinsel ilişkiye girmeden ölmek istemiyorum' diyen takipçisine cevap

22.01.2020 13:27 | Son Güncelleme: 22.01.2020 14:08

Sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ve önceki gün domuz gribi olduğunu söyleyen Didem Soydan, bir erkek takipçisinin attığı mesajı ifşa etti. Soydan, kendisiyle cinsel ilişkiye girmek isteyen takipçisine cevap vermeyi de ihmal etmedi.

"SENİNLE CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEDEN ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Instagram hesabını aktif olarak kullanan isimlerin başında gelen ünlü manken Didem Soydan, takipçilerinden gelen taciz mesajlarını ifşa etmeye devam ediyor. Soydan son olarak kendisine "Merhaba, nasılsın? Antalya'ya geliyor musun? Canım, hastayım sana. Seninle cinsel ilişkiye girmeden ölmek istemiyorum" diye mesaj atan bir erkek takipçisini ifşa etti.

GELEN CİNSEL İÇERİKLİ MESAJI İFŞA ETTİ

Takipçisinin attığı mesajı Instagram hesabından paylaşan Soydan, bir de "Kötü bir haberim var, benimle cinsel ilişkiye girmeden öleceksin" diyerek cevap verdi.

CİNSEL ORGAN SORUSUNA CEVAP VERMİŞTİ

Soydan, geçtiğimiz haftalarda kendisine mesaj atarak "Büyük penis fetişiniz mi var?" diyen erkek takipçisine de cevap vererek "Ben anlamadım küçüğünün fetişi mi varmış. Yani kim küçüğünü sever ki neyse her seçime saygı falan" demişti. Ünlü mankenin bu cevabı ise magazin gündeminde günlerce konuşulmuştu.

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