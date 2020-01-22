Didem Soydan'dan "Seninle cinsel ilişkiye girmeden ölmek istemiyorum" diyen takipçisine cevap
Son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen manken Didem Soydan, Instagram hesabından kendisiyle cinsel ilişkiye girmek isteyen bir takipçisinin attığı mesajı ifşa etti.
Sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ve önceki gün domuz gribi olduğunu söyleyen Didem Soydan, bir erkek takipçisinin attığı mesajı ifşa etti. Soydan, kendisiyle cinsel ilişkiye girmek isteyen takipçisine cevap vermeyi de ihmal etmedi.
"SENİNLE CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEDEN ÖLMEK İSTEMİYORUM"
Instagram hesabını aktif olarak kullanan isimlerin başında gelen ünlü manken Didem Soydan, takipçilerinden gelen taciz mesajlarını ifşa etmeye devam ediyor. Soydan son olarak kendisine "Merhaba, nasılsın? Antalya'ya geliyor musun? Canım, hastayım sana. Seninle cinsel ilişkiye girmeden ölmek istemiyorum" diye mesaj atan bir erkek takipçisini ifşa etti.
GELEN CİNSEL İÇERİKLİ MESAJI İFŞA ETTİ
Takipçisinin attığı mesajı Instagram hesabından paylaşan Soydan, bir de "Kötü bir haberim var, benimle cinsel ilişkiye girmeden öleceksin" diyerek cevap verdi.
CİNSEL ORGAN SORUSUNA CEVAP VERMİŞTİ
Soydan, geçtiğimiz haftalarda kendisine mesaj atarak "Büyük penis fetişiniz mi var?" diyen erkek takipçisine de cevap vererek "Ben anlamadım küçüğünün fetişi mi varmış. Yani kim küçüğünü sever ki neyse her seçime saygı falan" demişti. Ünlü mankenin bu cevabı ise magazin gündeminde günlerce konuşulmuştu.
Haber Videosu: Didem Soydan'dan 'Seninle cinsel ilişkiye girmeden ölmek istemiyorum' diyen takipçisine cevap
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Kadın olarak utandım. üç kuruşluk adamların böyle sorulara nasıl maruz kalıyosunuz yazıkCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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KADIN KAÇ KURUŞLUK1 Yayından Kaldır
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bitanecik mi bide ünlü diye dolanıyo hahaha demekki sonuç olarak bizimde sana kötü haberimiz var 8 milyar insan içinde bi kişi varmış onu da redettin zaaaaaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Meteor yok efendim tüm dünleri bir şey var aktif olarak devam ediyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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Efendim canım?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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yapma böyle şeyler:)Yayından Kaldır
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Bu adamlara gülerseniz, yarın aynı seviyesiz kişiler sizin eşinize kızınıza mesaj atar. Sonra idam idam diye buralarda ağlarsınız. Bunların mizahı olmaz.Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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Adam zengindir belki hemen reddetmeseydinCevap Yaz 24 7 Yayından Kaldır
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yaniiiii sonuçta parasıyla değilmi?????14 2 Yayından Kaldır
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KALP KIRMAK KABEYİ YIKMAK GİBİDİR DİDEM HANIM !!!Cevap Yaz 13 11 Yayından Kaldır