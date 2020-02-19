Didem İnselel "Sır" ile tiyatro sahnesinde yer alacak
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Didem İnselel "Sır" ile tiyatro sahnesinde yer alacak

Ünlü oyuncu Didem İnselel, Gate Production'ın yeni tiyatro oyunu "Sır" ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sıradan bir aile yemeğinde gelişen sıra dışı olayları konu alan tek perdelik oyun, mart ayında perde açacak

19.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:41
Didem İnselel "Sır" ile tiyatro sahnesinde yer alacak

Rol aldığı dizi, sinema filmleri ve tiyatro oyunlarındaki başarılı performansıyla dikkat çeken , yeni tiyatro oyununun heyecanını yaşıyor. Ünlü oyuncu, Gate Production'ın sahneye koyduğu "Sır" adlı oyunla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Snob Magazin

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