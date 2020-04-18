Devlet Hava Meydanları İşletmesi: Atatürk Havalimanı'na yapılan inşaat uçuşları engellemiyor
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İstanbul Atatürk Havalimanı, Hüseyin Keskin, Keskin, Güncel

Devlet Hava Meydanları İşletmesi: Atatürk Havalimanı'na yapılan inşaat uçuşları engellemiyor

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Atatürk Havalimanı'nda, hastane inşaatı ile genel havacılık ve kargo operasyonlarının farklı bölgelerde kesintisiz şekilde sürdüğünü söyledi.

18.04.2020 21:36 | Son Güncelleme: 18.04.2020 23:19
Devlet Hava Meydanları İşletmesi: Atatürk Havalimanı'na yapılan inşaat uçuşları engellemiyor

Keskin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türk havacılığının gelişimindeki tarihi misyonunu tamamlayıp hizmet nöbetini dünyanın yeni havacılık merkezi İstanbul Havalimanı'na devreden Atatürk Havalimanı'nda pandemi ile mücadelede büyük önem taşıyan sahra hastanesi inşaat çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"TAŞINMA SONRASI KULLANILMAYAN PİSTLERE İNŞAAT YAPILIYOR"

Genel havacılık ve kargo operasyonlarının "05/23" pistinden "Annex-14" standartlarına uygun bir şekilde, uçuş emniyeti ve havacılık güvenliğinden taviz verilmeden gerçekleştirildiğini kaydeden Keskin, "İstanbul Havalimanı'ndaki pistler ile aynı doğrultuda olduğu için büyük taşınma sonrası kullanılmayan ve inşaat alanına dahil edilen pistler, pandemi dolayısıyla aktif olarak hizmet veremeyen Türk havacılığı uçaklarına park hizmeti sağlıyor." değerlendirmesini yaptı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi: Atatürk Havalimanı'na yapılan inşaat uçuşları engellemiyor

Keskin, hastane inşaatı ile genel havacılık ve kargo operasyonlarının farklı bölgelerde kesintisiz bir şekilde devam ettiği Atatürk Havalimanı'nda incelemelerde bulunduklarını anlatarak, "14 kurala riayet ettiğimiz bugünlerde özveriyle çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor; başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi: Atatürk Havalimanı'na yapılan inşaat uçuşları engellemiyor
Devlet Hava Meydanları İşletmesi: Atatürk Havalimanı'na yapılan inşaat uçuşları engellemiyor
Devlet Hava Meydanları İşletmesi: Atatürk Havalimanı'na yapılan inşaat uçuşları engellemiyor

Kaynak: AA

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