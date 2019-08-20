DHA YURT BÜLTENİ - 9

20.08.2019 14:56

MOTORU BOZULAN LASTİK BOTTAKİ KAÇAKLAR MİLLİ SPORCU SAYESİNDE KURTARILDI

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Assos açıklarında, içinde 30 kaçak göçmenin bulunduğu lastik botun motorunda arıza meydana geldi. Kaçaklar, bölgede antrenman yapan milli sporcu Serkan Toprak tarafından fark edilerek, kurtarıldı.

Assos açıklarında serbest dalış antrenmanları yapan milli sporcu Serkan Toprak, Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla gitmeye çalışan kaçak göçmenleri fark etti. Kendi botuyla motor arızası nedeniyle denizde sürüklenen lastik bota yaklaşan Toprak, içindeki 30 kaçak göçmeni yola devam etmemeleri konusunda uyardı. Toprak'ın ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye geldi. Havanın rüzgarlı ve açıklarda yüksek dalgaların olduğu belirten Toprak, botun dalgalara dayanamayacağını belirterek, batma tehlikesi yaşayacaklarını söyledi.

Kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik görevlilerince kurtarılarak, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.

Görüntü Dökümü

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Serkan Toprak'ın kaçak göçmenlerle diyoloğunun cep telefonu görüntüleri

Haber/Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK/AYVACIK (Çanakkale),

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CİLVEGÖZÜ'NDE TIR YOĞUNLUĞU

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda ihracat ve yardım malzemesi yüklü TIR'lar yoğunluğa neden oldu.

Cilvegözü Gümrük Kapısı ile Suriye'nin Bab-El Hava Sınır Kapısı arasındaki aktarma alanına giden ihracat ve insani yardım yüklü TIR'lar yüklerini boşattıktan sonra yeniden Türkiye'ye geliyor. İçerisinde gıda maddeleri, inşaat malzemeleri ve mermer bulunan TIR'lar, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden aldıkları yükleri ile geldikleri Cilvegözü'nden çıkış yapıyor. Günde ortalama 350 TIR'ın çıkış yaptığı Cilvegözü'nde TIR yoğunluğu yaşanıyor.

Görüntü Dökümü

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-TIR'lardan genel ve detaylar

-Cilvegözü Gümrük Kapısı

-Giden TIR'lar

-Yükünü boşaltan tırlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),

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İZMİR'DEKİ ORMAN YANGININI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR (4)

ODA, BORSA VE BİRLİKLERDEN 'DOĞAYA DESTEK OL' KAMPANYASI

İzmir'deki yüzlerce hektar alanın kül olmasına neden olan orman yangınlarının ardından kentteki oda, borsa ve birlikler harekete geçti. İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Borsası (İTB), İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) 'Doğaya destek ol' sloganıyla fidan kampanyası başlattı. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve İMEAK DTO İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk tarafından yapılan ortak açıklamada şöyle denildi:

"İzmir'de, meydana gelen yangınlar, hepimizin yüreğini yaktı. Gördük ki yangın konusunda tüm hemşehrilerimizin özellikle sıcak yaz günlerinde çok daha dikkatli olması, yetkililere bilgi verme noktasında geç kalmaması gerekiyor. Büyük üzüntü duyduğumuz yangın felaketine karşı ortak harekete geçerek fidan dikme kampanyası başlatma kararı aldık. Ayrıca yangında sadece ağaçlar değil, ormanda yaşayan canlılar da büyük ölçüde zarar gördü. Yangında yaralanan hayvanların tedavisi için de İzmir Veteriner Hekimleri Odası'nın başlattığı kampanyaya da her türlü desteğe ve katkıya hazırız. İnanıyoruz ki İzmir'deki tüm kurumlar ve vatandaşlarımız, ağaçlandırma konusunda gereken desteği sağlayacak. El birliğiyle hareket ederek, yanan ormanlık alanların telafisini en kısa sürede yapacağız. Doğayı korumak amacıyla öncülük ettiğimiz kampanyanın büyümesi için her türlü iş birliğine açığız. Ayrıca, yangının söndürülmesi için günlerdir aralıksız mücadele eden Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve tüm ekiplere de ayrıca teşekkür ederiz."

İZMİR,

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PROF. DR. MEHMET DOĞAN CÜCELOĞLU HASTANEYE KALDIRILDI

Sakarya'nın Sapanca İlçesinde bulunan yazlığında yeni kitap hazırlığında olan ünlü yazar Prof. Dr. Mehmet Doğan Cüceloğlu, göğüs ağrısı şikayeti ile gittiği hastanede anjiyo oldu. Yoğun bakımda tedavisi süren Cüceloğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sapanca ilçesi Kırkpınar Mevkii'nde bulunan yazlığında yeni kitap çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Mehmet Doğan Cüceloğlu, göğüs ağrısı şikayeti üzerine Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi burada yapılan Cüceloğlu, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kroner yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan yazar, anjiyo oldu. Anjiyo işlemi sonrasında Cüceloğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, yazarın takip amaçlı yoğun bakım ünitesinde tutulduğu belirtildi.

HABER: Aziz GÜVENER/SAPANCA (Sakarya),

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SAĞLIK EKİPLERİNİN ÇABASI BOĞULAN KİŞİYİ KURTARMAYA YETMEDİ

Antalya'da serinlemek için denize giren Emrullah Nalbant (36), boğuldu. Sağlık ekiplerinin sahilde yaklaşık yarım saat kalp masajı yaptığı Nalbant, kurtarılamadı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı 24 nolu plajda meydana geldi. Bisikletle plaja gelen Emrullah Nalbant, şnorkel takıp yüzmeye başladı. Bir süre sonra Nalbant'ın su yüzünde hareketsiz yattığını görenler yardımına koştu. Sudan çıkarılan Emrullah Nalbant için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

İlk müdahalesi sahildekiler tarafından yapılan Nalbant'a, gelen sağlık ekipleri kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Polis ekiplerinin plaj şemsiyesiyle güneşten koruduğu Nalbant, yaklaşık yarım saat süren kalp masajına rağmen kurtarılamadı.

MATARASIYLA SOKAK HAYVANLARINA SU VERDİ

Çevredekiler Emrullah Nalbant'ın her gün aynı noktada denize girdiğini belirterek, "Bugün de bisikletiyle plaja geldi. Bisikletinin matarası ile sokak köpeklerine su içirdikten sonra denize girmek için yanımızdan ayrıldı. Şimdi ise boğulduğu haberini aldık" dedi.

Emrullah Nalbant'ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaparken görüntüsü

-Vatandaşların izlerken görüntüsü

-Denizde yüzenlerin görüntüsü

-Polis memurunun plaj şemsiyesi ile gölgelik yapması

-Sağlık ekiplerinin çalışmasını kucağında çocuğu ile izleyen vatandaş görüntüsü

-Sağlık ekiplerinin toplanırken görüntüsü

-RÖP: Yüksel Başer

-Gencin sahile geldiği bisikleti

-Ölen gencin vesikalık resmi

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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KIZI 27 GÜNDÜR KAYIP OLAN ANNE: AĞAÇ ALTLARINDA KIZIMIN ÖLÜSÜNÜ ARIYORUM

Adana'da 25 Temmuz'da evinden 'Dayımlara gidiyorum' diye çıkan ve o günden beri evine dönmeyen H.N.T'nin (15) annesi Ayşe Aksu (40), "Ağaç altlarında kızımın ölüsünü arıyorum. Sesimi duyun" diyerek yardım istedi.

5 yıl önce 20 yıllık eşinden şiddet gördüğü için boşandığını ve o günden itibaren 4 çocuğuyla hayat mücadelesi verdiğini söyleyen Ayşe Aksu, en büyük kızı H.N.T ile aralarından hiçbir problem olmadığını ve kızının kaybolmasında arkadaşlarının etkisi olduğunu düşündüğünü dile getirdi. 27 gündür kızından haber alamadığını belirten gözü yaşlı anne, "Benim kızımı maddeye alıştırmışlar ve ben hayatından endişe ediyorum. Artık günleri sayamaz hale geldim. Ben bir anne olarak herkese sesleniyorum. Çığlığımı duysunlar. Dayısına gittiğini söyleyerek evden çıktı ama geri gelmedi. 27 gündür uyku uyumadım. Yorulmadım. Kafayı yedim artık. 'Kızını gördük' diyenlerin peşine gitmekten ve eli boş dönmekten usandım" dedi.

EN AZINDAN MEZARINI BİLEYİM

Kızıyla arkadaş gibi olduklarını ve kızının kendi isteğiyle bu kadar zamandır evden uzak olacağına ihtimal vermediğini belirten Aksu, olay öncesi aralarında hiçbir problem yaşanmadığını kaydetti. Kızının tişörtüne sarıldığını, fotoğraflarına bakarak yolunu gözlediğini dile getiren Aksu, "Ağaç altlarında kızımın ölüsünü arıyorum. Kızımın kefenini alacaktım bugün. En azından mezarını bileyim dedim. Başıma gelince ne kadar acı bir durum olduğunu anladım. Hiçbir tartışmamız yoktu. Gezmeyi severdi. Kızım, sesimi duyuyorsan bana ulaş. Seni kurtaracağım. Evine dön yavrum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Anne ile röp.

-Anneden detaylar

-Kızının fotoğrafını göstermesi

Haber: Can ÇELİK-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

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2 ÇOCUK ANNESİ, AMELİYAT EDİLMEZSE FELÇ OLACAK

Kocaeli'nin Darıca İlçesinde Skolyoz (Omurga eğriliği ) hastası olan ve bu nedenle kalp rahatsızlığı da geçiren evli ve 2 çocuk annesi Şükran Çarpar (32), tedavi edilmezse felç olacak. Darıca Sırasöğütler Mahallesi'nde yaşayan Şükran Çarpar, 15 yaşında yakalandığı kifoz ve lordoz hastalığının ilerlemesi nedeniyle Skolyoz hastalığına yakalandığını ve 2 çocuğuna da bakamayacak durumda olduğunu ifade ederek eski sağlığına kavuşması için yetkililerden yardım istedi.

'FELÇ OLURSAM ÇOCUKLARIM ORTADA KALACAK'

Birçok hastaneye ve doktora başvurduklarını, ancak hastalığına bir çözüm bulunamadığını söyleyen Şükran Çarpar, henüz 1 yaşındaki çocuğunu ağır ilaçlar kullanması nedeniyle emziremediğini ifade ederek, "Başvurduğumuz tüm doktorlar tetkiklerin ardından ameliyatı gerçekleştirmeyeceklerini söyleyerek başlarından savıyorlardı. Hastalığımın gittikçe daha ilerleyeceğini ve ileride hiçbir iş yapamayacağımı söyleyen doktorlar, ameliyat olmazsam felç olabileceğimi söylediler. En son Şişli Etfal'de tedavi oldum, beni arayacaklarını söylediler ama aramadılar. Bebeğimi emziremiyorum, diğer çocuğum ve eşimle ilgilenemiyorum, ağrı kesiciler ve kremler olmazsa ayakta dahi duramıyorum, namazımı dahi kılamıyorum. Ben felç olursam çocuklarım ortada kalacak. Eşim benim hastalığım nedeniyle doğru dürüst bir işte çalışamıyor, iş bulduğu zaman ise akşamları gelir gelmez çocuklarla ilgileniyor, yemeğimizi dahi o yapıyor" dedi.

'GİTTİĞİMİZ HİÇBİR HASTANEDEN SONUÇ ALAMADIK'

Gündelik işlerde yevmiyeci olarak çalışan Şükran Çarpar'ın eşi Mehmet Çarpar ise, gittikleri hastanelerde film ve tomografi çekimleri sonrası ağrı kesiciler, kremlerler, haplar vererek sürekli ilaç yazdıklarını, daha sonra evlerine gönderildiklerini belirterek, "Evde torba torba ilaçlarla geziyoruz. Eşimle evlendiğimizden bu yana geçen 3 yılda bu savaşı vermekteyiz, gittiğimiz hiçbir hastaneden sonuç alamadık, inanıyorum ki ülkemizde bu ameliyatı yapacak doktorlar var, fakat biz bu doktorlara ulaşamıyoruz. Ne zaman bir doktora ulaşsak önümüze ya maddi ya da asistanlarının ameliyatı yapamayacakları söylemleri ile karşılaşıyoruz. Sayın doktorlarımızdan, sayın Cumhurbaşkanımızdan, sayın Sağlık Bakanımızdan bize yardımcı olmasını, eşimi çocuklarımıza, çocuklarımızı da annesine bağışlasınlar istiyorum " dedi.

Görüntü Dökümü

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-Hasta kadın, evin içinde eşiyle yürürken

-Hasta kadın ve eşi kucağında çocuklarla röportaj yaparken

Haber-Kamera: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli)

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SANAYİDEN ALIP KENDİ TASARLADIĞI PARÇALARLA 3 BOYUTLU YAZICI İMAL ETTİ

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde lise öğrencisi Muhammed Fatih Meriç (16), kendi tasarladığı ve saniyeden aldığı parçalarla 3 boyutlu yazıcı imal ettiğini söyledi. Uçak mühendisi olmak istediğini ve boş vaktini değerlendirmek için tasarım yaptığını ifade eden Meriç, "Yazıcıdaki tüm parçaları sanayiden aldığım parçalarla oluşturdum. Tamamen kendime ait tasarımdırö dedi.

Tavşanlı ilçesinde oturan İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencisi Muhammet Fatih Meriç, kendi tasarladığı ve sanayiden aldığı parçalarla 3 boyutlu yazıcı imal etti. Boş vakitlerini değerlendirmek için tasarım yapmaya başladığını ve yazıcı imal ettiğini anlatan Meriç, "3D yazıcıyı geri dönüşüm parçalarından oluşturdum. 6 ay gibi sürede tamamladım. Boş vakitlerimi değerlendirmek amacıyla hobi olarak başladığım bu çalışma ile esas amacım uçak mühendisi olmak ve onun için uçak motoru tasarımlarıyla ilgileniyorumö dedi.

Yazıcıyı sanayiden aldığı ve tasarladığı parçalarla imal ettiğini ve bunun için alüminyum ve mobilya köşebendi de kullandığını kaydeden Meriç, "Tamamen kendime ait tasarımdır. Yazıcıda kullanılan tüm parçaları kendim tasarlayıp, sanayiden ölçülerine göre kestirip alüminyum parçalar aldım. Dikey vidalı miller, sanayide kullanılan saplama miller ve mobilya köşebendi kullandım. 3 boyutlu yazıcılar dijital ortamda hazırlanmış 3 boyutlu nesneyi gerçek hayatta katı bir forma dönüştüren araçlardır. Şu anda kendi yapmış olduğum ufak bir jet motoru modeli var. Bununla prototipini üretip, sonradan da kalıplarını yaparak kendi imkanlarımla başarabildiğim müddetçe alüminyum eritip gerçek forma dönüştürmek istiyorum, asıl amacım da buyduö şeklinde konuştu.

Ürettiği 3 boyutlu yazıcı ile süs eşyalarının yanı sıra biblolar yapan Meriç, cami minyatürü ile vazo gibi üretimlerde bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü:

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-Ürettiği 3 boyutlu yazıcı

-Yazıcıdan detaylar

-Muhammed Fatih Meriç ile röp.

-Tasarladığı ürünler

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya),-

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Kaynak: DHA