Dha Yurt Bülteni-8

1)ŞEHİT ANNESİ: ELBİSELERİN BANA OLMAZ AMA SİLAHIN BANA OLUR

Ağrı Doğubeyazıt'ta bölücü terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit olan 28 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Baş, memleketi Sakarya'nın Karasu ilçende binlerce kişinin katıldığı cenaze namazının ardından toprağa verildi. Şehidin annesi, oğlunun tabutuna sarılıp, "Oğlum elbiselerin bana olmaz ama silahın bana olur. Senin yerine ben gideceğim" diyerek gözyaşı döktü. Ağrı Doğubeyazıt'ta kırsalda teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Baş'ın cenazesi dün gece askeri törenle Ağrı Havaalanı'ndan uğurlandı. Karasu'da toplanan çok sayıda kişi aile ile birlikte konvoyla gece saatlerinde Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Cengiz Topel Havaalanı'na gitti. Şehidin cenazesi alınarak konvoyla Adapazarı Yorgalar Mezarlığı'na getirildi. Sabah saatlerinde şehidin cenazesi alınarak Karasu'ya getirildi. Şehidin babası emekli polis Polat ve annesi Müzeyyen Baş ile kardeşleri, taziyeleri şehidin naşının getirildiği Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü Karasu Gasilhanesi'nde kabul etti. Burada helallik alınmasının ardından cenaze namazının kılınacağı Karasu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu önüne getirilirken, şehidin cenazesi tekbirlerle karşılandı. Polat Baş ayakta durmakta zorlandı. Şehidin 3 kardeşi ve annesi Müzeyyen Baş, Türk Bayrağına sarılı tabuta sarılarak dakikalarca gözyaşı döktü. Oğluna veda eden acılı anne, "Oğlum elbiselerin bana olmaz ama silahın bana olur annem. Senin yerine ben gideceğim oğlum. Karadenizliyim ben, onlar korksun oğlum, ben onlardan korkmayacağım" diye konuştu.Okulun bahçesinde kılınan cenaze namazına Ak Parti Sakarya Milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Ali İhsan Yavuz, MHP Sakarya Milletvekili Zihni Açba, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Karasu Kaymakamı Aziz Mercan, Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ak Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, MHP İl Başkanı Levent Bülbül ve vatandaşlar katıldı. Şehit uzman çavuşun birlikte çatışmaya girdiği görev arkadaşları da cenazeye katılarak, aileye başsağlığı diledi. Şehit uzman çavuşun naşı, okul bahçesinde kılınan cenaze namazının ardından binlerce kişinin katılımıyla tekbirlerle taşınarak Karasu Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Aziz GÜVENER/KARASU(Sakarya),

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2)KAZADA ÖLEN 3 GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ

NEVŞEHİR'de, park halindeki kamyona, otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 5 gençten 3'ü, Yozgat'ın Sarıkaya İlçesi'nde toprağa verildi.Nevşehir'de bugün sabaha karşı, Uçhisar kavşağında, Turgay İçöz'ün kullandığı 66 AAB 610 plakalı otomobilin, park halindeki 50 BC 612 plakalı kamyona çarpması sonucu otomobilde bulunan 5 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden 5 gençten; Tugay İçöz (21) ve amca oğlu Salim Burak İçöz (19) ile Tarık Öztürk'ün (23) cenazeleri memleketleri Yozgat'ın Sarıkaya İlçesine getirildi.Sarıkaya Merkez Camisinde 3 gencin tabutu yan yana konulurken yakınları gözyaşı dökerek fenalık geçirdi. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından 3 genç Sarıkaya Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Tabutların camiye getirilişi

-Tabutlardan görüntü

-Cenaze namazı

-Helallik

-Tabutların taşınması

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,

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3)BAKAN SOYLU: MAALESEF GİZLİ KALMIŞ CENNETLERİ HEMEN UFALIYORUZ

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki önemli kültürel miraslardan Santa Harabeleri'ni ziyaret etti. Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Soylu, "Burayı tarif etmek gerekirse gizli kalmış cennet; ama yine de gizli kalmasına dikkat etmek lazım. Maalesef, gizli kalmış cennetleri hemen ufalıyoruzö dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, memleketi Trabzon'dan kara yoluyla Gümüşhane'ye geçti. Dumanlı köyü sınırlarında yer alan, tarihi geçmişi Ortaçağ'a kadar uzanan, 'gökyüzüne yakın saklı kent' olarak bilinen arkeolojik doğal sit alanı Santa Harabeleri'ni ziyaret eden Bakan Soylu, restorasyonla turizme kazandırılmasına yönelik projeler hakkında bilgi aldı. Soylu, Santa Harabeleri'ne ulaşımı kolaylaştırması amaçlanan Santa Grup Yolu'nun 21 kilometrelik yol yapım çalışmalarını da yerinde inceledi.

Ziyaretle ilgili konuşan Bakan Soylu, tarihi mirasın muhafaza edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

" Türkiye zenginleşiyor. Zenginleştikçe de kendi medeniyetinin bıraktıkları miraslarını da ihya ediyor. Burası antik çağdan itibaren kendine has bir yerleşimi olan ve Rumların gelip burada bir yaşam kurmaya çalıştıkları alanlardan bir tanesi. Bu tarihin günümüze kadar kalması bizim için bir zenginlik numunesi. Onun için biz 'Buranın muhafazası nasıl olmalıdır, nasıl korunmalıdır, halkımız ve turistler burayı nasıl görmelidir?' gibi konuların üzerinde çalışıyoruz. Burada büyük bir gayret gösteriliyor. Buranın özelliğini, tarihselliğini bozmamak önemli. Bunu da hep beraber korumalıyız. Burayı tarif etmek gerekirse gizli kalmış cennet; ama yine de gizli kalmasına dikkat etmek lazım. Maalesef, gizli kalmış cennetleri hemen ufalıyoruz. Ufalamamak lazım. Bu mirası iyi muhafaza etmek lazım. Bizim görevimizde bu alanları vatandaşlarımıza ve turiste açmaktır."

İçişleri Bakanı Soylu, tarihi Santa Harabeleri ile ilgili 6- 7 aylık süreçte planlanan çalışmaların tamamlanacağını ve bu sayede bölgedeki yol sorunun ortadan kalkacağını da söyledi.

Görüntü Dökümü

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Bakan Soylu'nun ziyaretleri

Bakan Soylu incelemeler ve konuşması

Detaylar

(Haber: FATİH TURAN KAMERA: SELÇUK BAŞAR/DHA

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4()MANTAR ARARKEN CANINDAN OLDU

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, 49 yaşındaki Hasan Ülker, dağlık alanda ölü bulundu. Mantar ararken kayalıklardan düşüp yaşamını yitirdiği belirlenen Ülker'in cesedine 24 saat sonra ulaşıldı ve bulunduğu yerden çıkartıldı.

Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi'ndeki evinden dün (Cumartesi) öğle saatlerinde çıkan Hasan Ülker, lise öğrencisi olan yeğeni 18 yaşındaki Serkan Aşar ile mantar toplama için Domuz Deresi Mevkisi'ndeki dağlık alana gitti. Dağlık alanda mantar ararken Ülker, kayıklardan düştü. Bunun üzerine Aşar, dağdan inerek burada yoldan geçenlerden yardım istedi. İhbar üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın arama kurtarma ekipleri ile Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri Aşar'ı da yanlarına alarak Ülker'in düştüğü kayalık bölgeye hareket etti. Ancak Aşar, dayısının düştüğü yeri bulamadı. Bunun üzerine Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibinden de destek istenerek arama-kurtarma çalışması başlatıldı. AKUT ekipleri, Ülker'in cep telefonundan gelen sinyalden yerini tespit etti. Ülker, yaklaşık 30 metrelik kayalıklardan düştüğü vadide, 24 saat sonra ölü olarak bulundu. Ülker'in cesedi, bulunduğu yerden güçlükle çıkartılıp, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Gece yapılan arama kurtarma çalışmalarından görüntü

-Cesedin bulunmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,