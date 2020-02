DHA YURT BÜLTENİ - 6

28.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:41

Mersin'e şehit ateşi düştü (2)

2 GÜN ÖNCE BABASINA ŞEHİT OLACAĞINI SÖYLEMİŞ

İdlib'teki hava saldırısında şehit düşen Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in babası çiftçi Şuayip Tüzel, aldığı acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Yakınları tarafından teselli edilmeye çalışılan acılı baba oğlu ile en son 2 gün önce, telefonla konuştuğunu anlattı. Baba Tüzel, "Oğlum, iki gün önce telefonla beni aradı. Kendisine sağlık durumunu, moralini sordum. 'Baba çevremizi bombalıyorlar. iki kilometre yakınımıza kadar bomba atıyorlar. Ben şehit olacağım baba' dedi. Ben de kendisine dikkatli olmasını, kendisini iyi bakmasını söyledim" diyerek, gözyaşı döktü.

Şehit Tüzel'in cenazesi, Erdemli'nin Alibeyli Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Mersin'e ikinci şehit ateşi düştü SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Astsubay Mehmet Muhammed Akay'ın (22) acı haberi, Mersin'in Toroslar ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Şehidin Toroslar ilçesine bağlı Toroslar Mahallesi'ndeki evine giden askeri erkan, baba Osman ve anne Kezban Akay'a acı haberi verdi. Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz'ın da geldiği şehidin evi, Türk bayraklarıyla donatılırken, taziye çadırı kuruldu. Akay ailesinin yakınları ve komşuları da taziye için eve geldi. Şehit Astsubay Mehmet Muhammed Akay'ın, Toroslar ilçesinde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------*TOROSLAR İLÇESİ*Evin önünde toplanan kalabalıkEve Türk bayrağı asılmasıSokakta bekleyen ambulansŞehidin sağlık fotoğrafı//////////Şehidin taziye evinden dış görüntüAmbulanslardan görüntüTaziye çadırından görüntüToroslar belediye başkanının taziye evine gelmesiŞehit babasından görüntüHaber-Kamera: Soner AYDIN/TOROSLAR,(Mersin),

Konya'ya şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Teğmen Bayram Olgun'un (26) acı haberi memleketi Konya'daki ailesine verildi. 65'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Teğmen Bayram Olgun, İdlib'de yapılan hava saldırısında şehit düştü. Şehit Olgun'un acı haberi memleketi Konya'nın Selçuklu ilçesi Tepekent Mahallesi'ndeki annesi Döne Olgun ve ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.Şehit Olgun'un baba evine Türk bayrağı asıldı, yakınları da eve akın etti. 'BELKİ BU SON TRAŞIM OLUR' DEMİŞBekar olan şehit Olgun'un yaklaşık 2 ay önce babası İrfan Olgun'un vefat ettiği ve birliğinden izin alıp babasının cenazesine katıldığı belirtildi. Şehit Olgun'un, mahalledeki berber arkadaşına tıraş olurken "Arkadaşlarım orada çatışıyor. Ben cenaze için geldim. Belki bu son tıraşım olur" diyerek sohbet ettikten sonra da o gece birliğine döndüğü öğrenildi. Olgun'un cenazesinin yarın Tepekent Mahallesi'nde defnedilmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ----------------Şehit ailesine haber verilmesi Yakınlarının ağlaması-Genel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA

Uşak'a İdlib şehidi ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib şehrinde rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ali Turgut'un (39) Uşak'ın Banaz ilçesindeki baba ocağına şehadet haberi ulaştı.İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ali Turgut'un Banaz'daki ailesine acı haber verildi. Şehidin Büyükoturak köyündeki baba evine gelen Uşak Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Uşak İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, AK Partili Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, şehadet haberini TCDD'den emekli işçi baba Ahmet Turgut ve anne Sultan Turgut'a verdi. Şehidin ailesi ve yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etmeye çalıştı. Turgut ailesinin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Ailenin 3 çocuğundan en büyüğü olan Şehit Uzman Çavuş Ali Turgut'un bekar olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Şehidin baba evine Türk bayrağı asılması-Taziye ziyaretine gelenlerden görüntü-Evin önünde hazır bekletilen ambulanstan görüntü-Geanel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Feyzi DAVULCU/ BANAZ (Uşak),

Bursa'ya şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz'ın (24) acı haberi, Bursa'da yaşayan ailesine verildi. Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz'ın şehadet haberi, Yıldırım ilçesinde yaşayan ailesine, askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan şehidin annesi Tülay Yılmaz, fenalaşırken, sağlık ekibi müdahale etti. Baba Tacettin Yılmaz'ın ise memleketi Zonguldak'ta olduğu öğrenildi. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, mahalleli ve aile yakınları, taziye ziyareti için geldi. Ailenin tek çocuğu olduğu öğrenilen şehit Tolga Can Yılmaz'ın, evlenmek için para biriktirdiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Şehit evinden görüntüler-Eve bayrak asılmasından görüntüler-Polis ve askerlerden görüntüler

Semih ŞAHİN- Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA,

Bitlisli şehidin ailesine acı haber ulaştı

SURİYE'nin İdlib kentinde, Esad rejimine bağlı güçlerin düzenlediği hava saldırısında şehit düşen 33 askerden biri olan Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş'un (23) acı haberi, Bitlis'te yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin 4 aylık evli ve eşinin hamile olduğu öğrenildi.

Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş'un şehaadet haberi, Güroymak ilçesine bağlı Budaklı Köyü'nde yaşayan ailesine askeri ve sivil yetkililer tarafından verildi. Acı haberin ardından Kurtulmuş Ailesi'nin evi Türk bayraklarıyla donatılırken, ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.4 aylık evli ve eşinin hamile olduğu öğrenilen Şehit Kurtulmuş, bugün öğleden sonra Budaklı Köyü'ndeki mezarlığa defnedilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Köyün girişine asılan Türk Bayraklarından detaylar-Güvenlik güçlerinden detaylar-Taziye evinden detay görüntüler-Şehidin evinin önünden detaylar-Kapıda bekleyen ambulanstan detaylar

Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,

Eskişehir'de eşini 15 kez bıçaklayan sanığın mahkemesi Ağır Ceza'ya sevk edildi

ESKİŞEHİR'de, boşanma aşamasındaki eşi Öznur Sazlar'ı (46), 15 yerinden bıçaklayarak yaralayan Harun Sazlar'ın yargılanmasına devam edildi. 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi gelen Adli Tıp Kurumu raporunda sanık Harun Sazlar'ın eşini hayati tehlikesi olacak şekilde yaralandığının tespit edilmesi üzerine görevsizlik kararı vererek dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk etti. Yeniden iddianame düzenlenecek olan Harun Sazlar hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla dava açılacak. Mahkeme çıkışında konuşan Öznur Sazlar ise karardan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Ben tahliye olmasından endişe ediyordumö dedi.Eskişehir'de geçen yıl temmuz ayında, 1 çocuk annesi Öznur Sazlar, boşanma aşamasındaki eşi Harun Sazlar tarafından 15 yerinden bıçaklanarak yaralandı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak, gözaltına alınan Harun Sazlar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sazlar hakkında 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı. Geçen 3 Eylül'de görülen davanın ilk duruşmasında, sanık Harun Sazlar haftada 2 gün kolluk birimlerine imza vermesi şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Üst mahkeme olan Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen itirazın ardından Harun Sazlar hakkında yeniden 'tutuklama kararı' çıkarıldı. İstanbul'da yakalanan Harun Sazlar, tutuklanarak Metris Cezaevi'ne konuldu. Davanın 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 7'inci duruşmasına tutuklu sanık Harun Sazlar, İstanbul Metris Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Boşanma aşamasındaki eşi Öznur Sazlar, CHP Eskişehir milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyesi avukatları ile taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.'15 BIÇAKTAN BİRİ ÖLÜMCÜL'Eskişehir 7'nci Asliye Ceza Mahkeme hakimi, Adli Tıp Kurumu 2'nci İhtisas Dairesi'nce hazırlanan raporun geldiğini ve raporda 15 bıçak darbesinden çene altındaki yaralanmanın 'ölümcül' olduğunun tespit edildiğini ifade etti. Tutuklu sanık Harun Sazlar, Adli Tıp Kurumu raporunu kabul etmediğini belirterek, "Sabit izlerden bahsedilmektedir. Eşimin çocuğundan kalma dişindeki iltihap sebebiyle çenesinde bir iz vardır. Bu izin esas alınıp alınmadığını bilmiyorum. Benim öldürmeye teşebbüs kastım yoktur. Ben olay esnasında bıçağın eşime çok yaklaştırdığımı düşünerek, bıçağı geri de çekmiştim. Olay bir anda gelişti, olay günü eşim beni çocuğumdan uzak tutar davranışlar sergiledi. Sürekli beni mutfakta tutmaya çalışıyordu. Eşim bana tuzak kurdu, çocuğa ilaç içirip beni polise şikayet edecekti. O sırada mutfağın yanındaydım, kendimden geçmişim. Elimdeki bıçak toplu iğne gibi bir şeydi. Eşime acı verecek bir davranışta bulunmak istemedim. Öldürme kastım yokturö dedi.MAHKEME GÖREVSİZLİK KARARI VERDİEskişehir 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi, gelen Adli Tıp Kurumu raporundaki 'ölümcül yara' tespitinin ardından görevsizlik kararı vererek, dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk etti. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla yeniden iddianame düzenlenecek olan sanık Harun Sazlar hakkında Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açılacak.Adliye çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Öznur Sazlar, en başından beri davanın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gerektiğini savunduklarını ifade ederek, "Sonunda istediğimiz sonuca ulaştık. Nihayet Türkiye'de güze şeylerde oluyormuş. Umarım bundan sonra adalet herkese tecelli eder. Tabi ki Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak olmasından dolayı rahatladık. Çünkü ben tahliye olmasından endişe ediyordumö dedi.Öznur Sazlar'ın avukatı Hacer Gök de kararın sevindirici olduğunu belirterek şunları söyledi: "Davada Adli Tıp Kurumu raporu bekleniyordu. Raporda Öznur Sazlar da oluşan yaraların hayati tehlike oluşturduğunu beyan etti. Mahkemede çok güzel bir karar vererek, dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Bundan sonra davamız Ağır Ceza'da görülecek, öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla. Asliye Ceza mahkemelerinde tutukluluk hali en fazla 1 yıl olabiliyor. Ağır Ceza Mahkemeleri'nde bu 2 yıla kadar sürdürülebiliyor. Öznur Sazlar boşanma aşamasında olduğu eşinin tahliye edilmesinden çok korkuyordu. Dolayısıyla Ağır Ceza Mahkemesi'ne geçmesi demek, bizim bu şüphelerimizi izale etmiş oldu. İnfaz rejimleri de farklı olduğu için Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi her zaman için daha iyidiröKADINLAR YALNIZ BIRAKMADIDavaya katılan Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyeleri ve adliyeye gelen kadınlar, 'kadın cinayetlerini durduracağız, asla yalnız yürümeyeceksin, hiçbir şiddet karanlıkta kalmayacak' dövizleriyle Öznur Sazlar'a destek verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------Öznur Sazlar ve avukatların adliye çıkışı-Avukat Hacer Gök'ün açıklaması-Öznur Sazlar'ın konuşması-Döviz tutan kadınlar-Alkışlarla destek verip sarılmaları-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Ali Naki ERDOĞAN-Caner AKSU,

Şehit ailelerinden birlik ve beraberlik çağrısı

SİVAS Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal, sınırlarda oluşturulacak her türlü askeri güvenlik önlemlerini alması konusunda milletin, devletinin ve ordusunun yanında olduğunu söyledi.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için Şehit Aileleri ve Derneği Başkanı Mustafa Hızal basın açıklaması düzenledi. Dernek binasındaki açıklamasında birlik ve beraberlik çağrısı yapan Hızal, "Suriye'nin İdlib gelen 33 askerimizin şehit haberleri, millet olarak yüreklerimizi dağlamıştır. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve metanet diliyorum. Yaralı kahramanlarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu saldırılar ile bu aziz ve necip milletimizi korkutacaklarını ve sindireceklerini zanneden işbirlikçi hainler şunu iyi bilmelidirler ki, millet olarak her tür hainlikleriniz bizleri, devletimize ve milletimize bağlılığımızı kat ve kat arttırarak devam etmektedir" dedi.İdlib'den gelen şehit haberlerinin Türk milletinin yüreğini dağladığını belirten Hızal, bu saldırıların Türk milletini korkutamayacağını ve sindiremeyeceğini dile getirdi. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak, sınırda oluşturulacak her türlü askeri güvenlik önlemlerini almak için bütün millet olarak devletin ve ordun yanında olduklarını aktaran Hızal, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak sınırlarımızı açarak dünyaya insanlık dersi vermiş bir devletiz. Her zaman söylendiği gibi kimsenin toprağında gözümüz yoktur" diye konuştu.

'DEVLETİMİZİN GÜCÜNÜ, KUDRETİNİ BİLİYORUZ'

Rusya ile yapılan anlaşmaların ve diğer devletlerin vermiş olduğu sözlerin sadece masada kaldığını dile getiren Hızal, şunları kaydetti: "Rusya ve Esad rejiminin yapmış olduğu insani katliamın ve terör devleti kurma hayallerine NATO ve Birleşmiş Milletler adım atmalıdırlar. NATO ve Birleşmiş Milletler samimi olarak destek olduklarını açık açık göstermelidirler. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin üniter yapısını bozmak isteyenlere karşı bütün siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar olarak birlik ve beraberlik içerisinde 33 şehidimizi ebedi istirahatleri olan peygamber efendimize komşu olarak göndereceğiz. Millet olarak devletimizin gücünü ve kudretini biliyoruz. İnşallah devletimizin yetkili kurumları aziz şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacaktır. Yarın illerimize gelecek şehit haberleri sadece ailelerimizin yüreğine ateş düşürmeyecektir. Bu aziz ve toprakları kanla alınan Türkiye Cumhuriyeti Devletin de yaşayan bütün bireylerimizin ciğerlerini yakmıştır, mekanları cennet olsun, milletimizin başı sağ olsun."

Görüntü Dökümü: -Dernekten görüntü

-Başkanın açıklaması

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,

