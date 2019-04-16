İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı! 4 Ölü, 3'ü Çocuk 12 Yaralı
Gaziantep'te iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi öldü, 3'ü çocuk 12 kişi ise yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü, aralarında çocukların da olduğu 12 kişi yaralandı.
İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
Kaza; öğleden sonra İslahiye-Hasa karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Tarık Ekinci yönetimindeki 06 BF 310 plakalı otomobil, Üzümlü Mahallesi yakınlarındaki kavşakta karşı yönden gelen Serdar Subaşı'nın kullandığı 67 YE 057 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunanlardan bazıları çarpışmanın şiddetiyle yola savrulurken, bazı kişiler ise araçlarda sıkıştı.
KAZADA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede otomobillerde bulunan Emine Duman, Sevgi Ekici ve Meryem Uçar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerde bulunan aralarında çocukların da olduğu 13 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İslahiye, Nurdağı ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı. Yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri ise güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Gaziantep'e kaldırılan yaralılardan İbrahim Duman da tedavi gördüğü hastanede doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yaşamını yitiren İbrahim Duman'ın da cenazesi otopsi için morga konuldu.
Her iki otomobilde de aralarında çocukların da olduğu 8'er kişinin yolculuk yaptığını saptayan güvenlik güçlerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
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KALABALIK BİNİLEN ARAÇLARDA SÜRÜCÜNÜN DİKKATİNİN DAĞILMASI SONUCU NE YAZIK Kİ ÜZÜCÜ HABERLERLE KARŞILAŞIYORUZ.ÖLENLERE RAHMET YARALILARA ACİL ŞİFALAR KALANLARA BAŞ SAĞLIĞI VE SABIR .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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16 kişi her. Bir araçta 3 kişi fazla. Neden neden ve bi daha neden,kardeşim çoksanız dolmuş var yarısı dolmuşla gitsin,ya iki defa yol yap,yazık değilmi... Allah Rahmet eylesin,sabır versinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bugün antepten geldim ankaraya gelene kadar 4 ayri kazaya sahit oldum 4 de feci kazalar dikkatli olmak lazimCevap Yaz Yayından Kaldır
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vefa edenlere Allah rahmet eylesin yaralılara acil şifalar inşallah.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Iki otomobile okadar kisi vay beCevap Yaz Yayından Kaldır