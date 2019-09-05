Bir şahıs, boşanma davasının sürdüğü eşini öldürdü, eşinin birlikte yaşadığı erkeği ise yaraladı

05.09.2019 20:24

Manisa Soma'da bir şahıs boşanma davasının devam ettiği eşini öldürdü, birlikte yaşadığı erkeği ise aynı bıçakla yaralayıp kaçtı. Olay sırasında, boşanmak üzere olan çiftin iki çocuğunun da yan odada olduğu öğrenildi. Jandarma, zanlının ve olay anında yanında bulunduğu ileri sürülen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlı Mehmet K., 5 yıldır ayrı yaşadığı ve boşanma davaları süren eşi Türkan K. ve eşinin birlikte yaşadığı Zekeriya B'nin Anafartalar Caddesi'ndeki bir binanın 3'üncü katında bulunan evine geldi.

KISA SÜREDE TARTIŞMA ÇIKTI

İki çocukları bulunan Mehmet K. ve Türkan K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Mehmet K. yanında getirdiği bıçağı Türkan K.'ye rastgele saplamaya başladı. Şahıs bu sırada kendisine engel olmaya çalışan kadının birlikte yaşadığı Zekeriya B.'yi de aynı bıçakla yaralayıp kaçtı.

KADIN OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Türkan K., vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 7 bıçak darbesi ile olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Zekeriya B. ise gürültüleri duyan komşuların ihbarıyla gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Zekeriya B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Soruşturma başlatan jandarma, şüpheli Mehmet K. ve olay anında yanında bulunduğu ileri sürülen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay sırasında çiftin 8 ve 10 yaşlarındaki iki kızının, yan odada bulundukları öğrenildi.

Kaynak: DHA