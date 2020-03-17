Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı Gaziantep İslahiye'de Erasmus öğrenci değişim programı kapsamında Almanya ve Belçika'da 14 gün kaldıktan sonra yurda dönen 11 öğrenci ve 1 ögretmen ile kendilerini Adana Havalimanı'nda karşılayan araç sürücüsü koronavirüs tedbirleri kapsamın 14 gün gözlem altına alındı.

Türkiye'de 47 kişide görülen koronavirüs nedeniyle alarm durumu üst seviyeye çıkarıldı. Gaziantep Islahiye'de yurd dışından dönen 12 kişi ve temas ettikleri 1 kişi karantinaya alındı.

13 KİŞİ SAĞLIK TARAMASINDAN GEÇİRİLDİ

İslahiye'de bulunan Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hasta ve Yaşlı Bakımı bölümünde eğitim gören 11 öğrenci, Erasmus programı mesleki eğitim personel hareketliliği kapsamında 'Yaşlılar Candır' projesi ile Almanya ve Belçika'ya gitti. İki ülkede 14 gün süren eğitim sonrası Türkiye'ye dönen 11 öğrenci ile kendilerine eşlik eden öğretmen, geçen pazar günü Adana Havalimanı'nda karşılandı. Yurt dışından gelen öğrenciler, ögretmen ve kendilerini karşılayan şoför, sağlık taramasından geçirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan tarama sonrası herhangi bir sağlık sorununa rastlanmayan 13 kişi, tedbir amaçlı karantina uygulamasına tabi tutuldu.

14 GÜN SÜREYLE KARANTİNADA TUTULACAKLAR

İslahiye'ye gelen 13 kişi, İslahiye Kaymakamlığı tarafından boşaltılan Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci yurduna yerleştirildi. Öğrenciler, kendi okularının pansiyonunda 14 gün süre ile gözlem altına alındı.

TEDBİRLER UYGULANIYOR

Bakanlığın, yurt dışından gelenler ile ilgili başlattığı tedbirlerin uygulandığını belirten yetkililer, Almanya ve Belçikada gelen 11 öğrenci, 1 öğretmen ve 1 görevlinin, sadece tedbir amacıyla gözlem altına alındığını kaydetti.

Kaynak: DHA