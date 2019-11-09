Valilik, 4 kişilik ailenin ölüm nedeninin siyanür olduğunu doğruladı

Valilik, 4 kişilik ailenin ölüm nedeninin siyanür olduğunu doğruladı

Antalya Valiliği'nden 4 kişilik ailenin evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili yapılan açıklamada "İlk incelemede ikamette menşei belli olmayan kimyasal madde kokusu tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

09.11.2019 14:43 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:33

Antalya'da 8 katlı bir binanın en üst katındaki dairede ölü bulunan Selim ve Sultan Şimşek çifti ile çocukları Ceren ve Ali Çınar Şimşek'in cenazeleri, polis ve KBRN ekiplerinin çalışmasını tamamladıktan sonra Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cenazelerin konulduğu tabutların kapakları matkapla vidalanarak, kapatıldı. Şimşek Ailesi'nin cenazelerinin, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere memleketleri Erzurum'a gönderileceği kaydedildi. Bu arada olayın yaşandığı dairenin mühürlendiği, apartmanda yaşayanların da evlerine döndüğü öğrenildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Antalya'da 8 katlı bir binanın en üst katındaki dairede Selim ve Sultan Şimşek çifti ile çocukları Ceren ve Ali Çınar Şimşek'in ölü bulunmasıyla ilgili Antalya Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 9 Kasım Cumartesi günü saat 02.55 sıralarında Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi'nde oturan yakınlarından alamayan bir kişinin, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, ilgili ekiplerin olay yerine giderek Cumhuriyet savcısından alınan talimatla çilingir vasıtasıyla dairenin kapısı açılarak içeri girildiği belirtildi.

MENŞEİ BELLİ OLMAYAN KİMYASAL MADDE

İçeride yapılan incelemede, dairenin salon kısmında baba Selim Şimşek, kızı Ceren Şimşek, oğlu Ali Çınar Şimşek'in, banyo kısmında ise anne Sultan Şimşek'in cansız bedenlerinin bulunduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Olay yerine intikal eden ekiplerimizce yapılan ilk incelemede, olayın intihar olabileceği değerlendirilmiş, ikametten menşei belli olmayan kimyasal madde kokusu olduğunun anlaşılması üzerine ilgili birimlere haber verildi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı, AFAD Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü görevlilerimizce ikamete birlikte girilerek, ölen şahısların cesetleri otopsi işlemleri için Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olay yeri muhafaza altına alınarak ikamet detaylı incelenmek üzere mühürlendi.

Ayrıca olaya ilk müdahale eden 5 polis memuru ve çilingir, tedbir amaçlı Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Görevlilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Valilik, 4 kişilik ailenin ölüm nedeninin siyanür olduğunu doğruladı
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HABER YORUMLARI (11)

  • HASAN:
    yazıklar olsun kendi vatandaşını koruyamayan başkalarına ezdiren ruhani bunalıma sokan koskoca bir türk topluluğuz, töremizde örfümüzde bu var mıdır. şimdi alacaklı olanlar alacaklarını soranlar vicdanınız ve içiniz rahat bir şekilde dünya hayatını nasıl yaşayacaksınız. bu aile nin yok olmasında en büyük etken sizsiniz. elbet bu dünyanızda kolay geçmeyecek. ahiretiniz ise hiç ve hiç kolay geçmeyeçek.
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  • UMUT DEMİR ÖZDEMİR:
    iktidar yalakalığı yapmaya devam et haberler com. bak bunların nedeni olarak senin yaptığın iktidara yalaka haberlerininde suçu var. doğruyu tarafsızca yazamadığınız için memleket bu halde. . memleketi satanlara dur diyemediğiniz için, yarınınızdan yada kazanacağınız 3-5 kuruşu elinizden almasınlar diye korktunuğunuz için memleket bu halde. . Korkmayın. . ! yazın. . . doğruları yazın. . elinizi vicdanınıza koyun. bunlar seninde bir yakının tanıdığın olabilirdi. onlardan birilerinin canı ciğeri.
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  • T.C:
    bu olay bir suriyelinin başına gelseydi hükümet medyası ayağa kalkardı ama konu türk vatandaşı olunca o malum medya sus pus yardım konusunda bile islam şöyle diyor önce akraba sonra komşu sonra mahalle bu böyle genişleyip gidiyor ama bizim sözde müslümanlar ne yapıyor en son yardım gidecek yere ilk onlar gidiyor bu türk vatndaşları bizim din kardeşimiz değilmi bunlar müslüman değilmi
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  • FARUK:
    Ecevit’e yazar kasa atıldığında senelerce konuşanlar, insanlar yoksulluktan kendilerini öldürüyor, nerdesiniz ?
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