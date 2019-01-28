İstanbul'da Alkollü İçecek Fabrikası Alev Alev Yandı
İstanbul Güngören'de alkollü içecek fabrikasında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alınırken ölen ya da yaralanan olmadı.
İstanbul Güngören'de alkollü içecek fabrikasında yangın çıktı. 22 araç, 43 personelle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Dumanlar İstanbul'un birçok yerinden görüldü.
YANGIN TANKLARIN SÖKÜMÜ VE TAHLİYESİ SIRASINDA ÇIKTI
İstanbul Güngören'de bulunan ve bir süre önce boşaltıldığı belirtilen alkollü içecek fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İBB, yangının tankların sökümü ve tahliyesi sırasında çıktığını açıkladı.
22 ARAÇ VE 43 PERSONELLE MÜDAHALE EDİLDİ
Yangına Güngören, Kocasinan, Bağcılar, Şişli, Davutpaşa, Sultangazi, Seyrantepe, Turgutreis ve Başakşehir itfaiyelerinden 22 araç, 43 personelle müdahale edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Yoğun dumanların yükseldiği fabrikadaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.
İBB'DEN AÇIKLAMA GELDİ: ÖLEN YA DA YARALANAN YOK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yangının kontrol altına alındığını ve ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.
İBB, açıklamasında yangının tankların sökümü ve tahliyesi sırasında çıktığını ifade etti.
İşte dumanların sardığı fabrikadan ilk görüntüler;
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Konkordato...olmaz ise yakin gitsin..insanlar hayin oldu..Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Asla Alkollü araba kullanmayın Benzinli veya dizel kullanın. .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Haramin Hayri olmuyorbe dostum yinede geçmiş olsunCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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yanan içki fabrikası olunca yorumlar tavan yapmış.. ama son 3 yılda sadece istanbulda 300 e yakın fabrika yanıp kül oldu, hiç birisi de içki üretmiyordu. Biraz beyin çalıştırırsanız alkolü suçlu ilan ederek diğer 299 yangını açıklayamazsınız.Cevap Yaz 3 1 Yayından KaldırASİLTÜRK__: Üstün zekalı arkadaşım Zafer, kimse alkolü suçlu ilan edip diğerlerini görmemezlikten gelmiyor. Şu an bu haber olduğundan dolayı içlerinden geldiği gibi yorum yapıyor. Farkındaysan yanan çoğu fabrika boşaltılmış ve kullanılmıyor durumda. Kimsenin günahına girmeyelim bilemiyoruz ancak belki fabrika çalışmasa da sigortalılık durumu hala devam ediyordur. Yangının sebeplerinden birinin de bu olabileceğini hiç düşündün mü?1 Yayından Kaldır