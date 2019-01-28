İstanbul'da Alkollü İçecek Fabrikası Alev Alev Yandı

ASİLTÜRK__:

Üstün zekalı arkadaşım Zafer, kimse alkolü suçlu ilan edip diğerlerini görmemezlikten gelmiyor. Şu an bu haber olduğundan dolayı içlerinden geldiği gibi yorum yapıyor. Farkındaysan yanan çoğu fabrika boşaltılmış ve kullanılmıyor durumda. Kimsenin günahına girmeyelim bilemiyoruz ancak belki fabrika çalışmasa da sigortalılık durumu hala devam ediyordur. Yangının sebeplerinden birinin de bu olabileceğini hiç düşündün mü?