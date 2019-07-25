DGS sonuçları sorgula! ÖSYM sınav sonuç 2019 DGS sonuçları ekranı

Lisans eğitimine girmek isteyenlerin merak beklediği DGS sonuçları açıklandı. 30 Haziran'da yapılan DGS sonuçları sorgulama ekranı açıldı. Sonuçların açıklanması ile adaylar, DGS tercih kılavuzunu ve tercih dönemini araştırmaya başladı. DGS sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA

2019 DGS sonuçları öğrenmek için aşağıdaki linkten açılan sayfada TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapmanız gerekmektedir.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ÖSYM DS tercih kılavuzunu henüz yayımlamadı. Kılavuz yayımlandığı vakit haberimizden ulaşabilirsiniz.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

DGS tercihlerine dair bir açıklama yok. ÖSYM tarafından DGS tercih dönemi açıklandığı vakit en kısa zamanda sizlerle paylaşacağız.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Sınav puanlarını öğrenen adaylar; tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin internet adresinden öğrenebilecekler. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, ÖSYM'nin internet adresinde yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekiyor.

Tercih işlemi, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda yapılmalı ve tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalı. Öğrencilerin tercihlerinin ÖSYM'ye ulaştığından emin olması için ekranda "2019-DGS Tercihleriniz ÖSYM'ye bildirilmiştir." İfadesini görmeleri gerekiyor. Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabilecekler. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklar. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere ÖSYM merkezinde işlem yapılmayacak. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz.