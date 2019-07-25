Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 30 Haziran 2019'da uygulanan meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programları mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'na ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarını bugün saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.

Kaynak: AA