Devrilen traktörün 81 yaşındaki sürücüsü öldü
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Halis Güler, Salihli, Güncel

Devrilen traktörün 81 yaşındaki sürücüsü öldü

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü Ahmet Halis Güler (81), yaşamını yitirdi.

09.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:51
Devrilen traktörün 81 yaşındaki sürücüsü öldü

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü Ahmet Halis Güler (81), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Durasıllı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Beylikli Mahallesi yönüne giden Ahmet Halis Güler yönetimindeki 60 DA 047 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki sulama kanalına devrildi. Kazada, traktörün altında kalan Güler, yaşamını yitirdi.Beylikli Mahallesi'nde oturan ve bir dönem muhtarlık yaptığı belirtilen 4 çocuk babası Ahmet Halis Güler'in cansız bedeni, Salihli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


Kaynak: DHA

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