Devrilen tırdan tonlarca fayans tarlaya savruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Devrilen tırdan tonlarca fayans tarlaya savruldu

19.03.2021 16:40 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:47
Devrilen tırdan tonlarca fayans tarlaya savruldu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kontrolden çıkan fayans yüklü tır yol kenarındaki refüje devrildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kontrolden çıkan fayans yüklü tır yol kenarındaki refüje devrildi. Ölen ya da yaralanan olmadığı kazada, tırın dorsesindeki tonlarca fayans yola savruldu.

Kaza, Emirdağ- Bolvadin karayolunun Kemerkaya köyü Avdan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi belirlenemeyen 33 ADL 430 plakalı fayans yüklü tır Avdan mevkiine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Tır yol kenarındaki refüje girerek devrildi. Yan yatan tırdan savrulan fayanslar ise tarlaya savruldu. Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Devrilen tırdan tonlarca fayans tarlaya savruldu
Devrilen tırdan tonlarca fayans tarlaya savruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Sibel Can Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Halis Özkahya Aykut Kocaman Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Devrilen tırdan tonlarca fayans tarlaya savruldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 16:56:10. #1.15#
title