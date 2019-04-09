Devlet Bahçeli, Soru Soran FOX Haber Muhabirine Çıkıştı: Tilkilik Yapıyorsunuz!

MHP Lideri Devlet Bahçeli, yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, 60 gün sonra yeni bir seçimin yapılabileceği vurgusunu yaptı. Bahçeli açıklama yaptığı sırada FOX Haber muhabiri, "AK Parti'nin talebi İstanbul'da seçimin yenilenmesi, sizin söylediğiniz bir erken genel seçim değil mi efendim yanlış anlamadıysak" sorusunu sordu.

"TİLKİLİK YAPIYORSUNUZ"

Bahçeli muhabirin sorusuna, "Siz FOX olarak hiçbir şeyi doğru anlamıyorsunuz. Sizin sorunuza da cevap vermek istemiyorum. Usandırdınız artık. Tabii ki İstanbul'u kastediyoruz Türkiye'yi kastetmiyoruz. Ama siz FOX olarak bir tilkilik yapıyorsunuz kendinize göre, karıştırıyorsunuz ortalığı.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"Mahalli idareler seçimler, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden sonra ilk seçimlerdir. Geçmişte kazandığı öneme artı olarak yeni sistemle uyumlu şekilde çalışabilecek bir konumda taşıyabilmesi için önemi bir kat daha artmıştır. Seçimlerden sonra her seçimde olduğu gibi sayım sırasındaki farklılıklar her partiye göre farklılıklar ortaya konularak itirazlar ortaya konulmaktadır. İtirazlar haktır, değerlendirilebilir. Türkiye'ni normalleştirmeye ihtiyaç vardır. Özellikle Türk siyasi hayatında, sosyal hayatta önemli yeri olan İstanbul'da ise bir kargaşa yaşanmaktadır. 29 bin oy ortaya konmuştur, bu farkı değiştirebilecek itirazlar üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Bu tabiidir. Şimdi böyle bir sürecin içindeyken işi kargaşaya, aceleciliğe, mazbatayı kim alırsa alın İstanbul tartıştırabilecek bir zemine sürüklemek doğru değildir. İtirazların sonucu alınmalıdır. Bunlara rağmen ortada hala seçimin üzerindeki akılcı yaklaşımlar Türkiye'yi kaosa sürükleyecek noktaya yönlendiriyorsa, bu hatalardan kurtulmanın yolu yine demokrasi içinde aranmalıdır. Seçim sonuçları toplum vicdanında huzur bulmayacak şekilde sonuçlandıysa yeni seçim düşünülebilir. Şu an için YSK'ya yapılan itirazları takip etmeliyiz."

MANSUR YAVAŞ YORUMU

Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olması hakkında konuşan Bahçeli, "Mazbatayı almıştır ama vicdanlarda beraat etmemiştir. Benim belediye başkanım değil" ifadelerini kullandı.