Devlet Bahçeli'nin yardımcısı, sunucu Ebru Baki'yi hedef almıştı! Habertürk'ten MHP'ye yanıt gecikmedi

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in, Habertürk sunucusu Ebru Baki'ye yönelik "MHP'ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden, alaycı gülümsemesiyle gerçekleri çarpıtan sözde bir gazetecidir. Konuklarını MHP düşmanları arasından seçmesi tam bir kokuşmuşluktur" sözlerine kanaldan yanıt gecikmedi. Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, "Bunu misliyle iade ediyorum" derken, hedefteki sunucu Ebru Baki ise "Bu üslupla mücadele etmek çok zor" ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in, Habertürk sunucusu Ebru Baki'yi hedef almasına Habertürk'ten yanıt gecikmedi. Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, canlı yayında yaptığı açıklamada Yönter'in açıklamalarını aynen iade ettiğini dile getirdi.

"GAZETECİLERİ HEDEF GÖSTEREN BÖYLE AÇIKLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Aydemir, "Son zamanlarda bir alışkanlık başladı böyle gazetecilere, hoşuna gitmeyen bir şey olduğunda ayar veren, hedef gösteren açıklamalar. Bu ifadeleri, aynen ölçüsüyle ne bir eksik ne bir fazla, Ulvi Bey'e iade ediyorum. Gazetecileri hedef gösteren böyle açıklamaları kabul etmiyorum. Benzer şeyler geçmişte benim de başıma geldi. Bana sahip çıkan kimse olmadı. Bizim sahibimiz belli zaten, yüce Allah. Senin sahip çıkılmaya ihtiyacın yok ama şunu söylemek istiyorum. Bunu misliyle iade ediyorum" ifadelerini kullandı.

"BU ÜSLUPLA MÜCADELE ETMEK ÇOK ZOR"

Aydemir'in sözleri üzerine Ebru Baki ise "Evet sahip çıkılmaya hiç ihtiyacım yok, onun dışında verilecek bir cevap yok. Sana çok teşekkür ederim ama açmak istediğim bir konu değil. Çünkü bu üslupla mücadele etmek çok zor" diye konuştu.

Aydemir sözlerine şöyle devam etti:

"Ben Diyarbakır'da doğdum. Dünyanın dört bir tarafını gezdim. Döndüm dolaştım ülkemde işimi yapıyorum. Bu toprakların her karışına aşık bir adamım. Delikanlılıksa işte bak ekrandan söylüyoruz. Gidip öyle tweet atıp, hesabımdan çıkmıyorum. Ulvi bey kendisi yaptı bunu biliyorum, çıkıp özür dilemeli. Eğer MHP genel başkanı da kurumsal kimliği de bunun arkasındaysa, onlar da özür dilemeli."