Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a: Ağzını kapatsa iyi olacak

29.11.2019 10:12 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:43

"KHK faciadır" çıkışıyla gündeme gelen ve ardından sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade eden Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'a bir tepki de MHP Lideri Devlet Bahçeli'den geldi.

"AĞZINI KAPATSA İYİ OLACAK"

MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türk Gün gazetesine değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, FETÖ ile mücadelenin sürdüğünü belirterek "Fakat zaman zaman bazı açıklamalar kafaları karıştırıyor. Bunlardan birisi de Bülent Arınç'ın sözleri. Kuyruk acısı varmış gibi konuşuyor, pompacı olarak vicdan edebiyatı yaptıklarının bir ara bombacı olduğunu unutmuşa benziyor. Arınç ağzını kapatsa iyi olacak, fazla konuşması kendisine zarar veriyor. Tartışmaya açıyor, maşeri vicdan rahatsız oluyor. FETÖ'nün bütün uzantıları elbette temizlenecek, ama biraz zaman alacak. Bu arada siyasi ayağı ihmal etmemek gerekiyor" dedi.

EYT DEĞERLENDİRMESİ

Bahçeli, hükümetin emeklilikte yaşa takılanlar konusundaki tavrını da yorumlayan Bahçeli, "Fedakarlık olmadan bekamız ve bağımsızlığımız muhafaza ve müdafaa edilemez. Terörle mücadelenin bir bedeli var. Bu bedele var olmak için katlanmak zorundayız. Ekonomide spekülasyon yapanlar ne kurşunun, ne bombanın maliyetini bilenlerdir. Bunlar boş boş konuşmaktadır. Bütçemiz elverir, ekonomik imkanlar artar, o zaman her ihtiyaç anında telafi edilir. Biraz sabır gerekiyor. Biraz tahammül gerekiyor. Biraz da milli hedefleri anlamak gerekiyor. EYT konusunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları isabetlidir" şeklinde konuştu.

ARINÇ NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, KHK ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir açıklama yapmıştı. "KHK bir faciadır" diyen Arınç, "Evime temizlik yapmaya gelen bir daire başkanı kadını gördükçe, eşi polislikten ihraç edilen bir kadını gördükçe ben yerin dibine geçiyorum" ifadelerini kullanmıştı.