Devlet Bahçeli 6 ay sonra grup toplantısı düzenledi

14.01.2020 10:53 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:09

Üst solunum enfeksiyonu nedeni ile hastaneye kaldırılan Bahçeli, en son 9 Temmuz 2019'da TBMM'de grup toplantısını yapmıştı. Sağlık durumu düzelen Bahçeli 6 aylık aradan sonra ilk grup toplantısını yapmak üzere kürsüye çıktı.

ALKIŞLARLA KÜRSÜYE ÇIKTI

Toplantı salonuna giren Bahçeli ise büyük bir alkış tufanıyla karşılaştı. Vekiller Bahçeli'yi ayakta alkışladı.

"UZUN BİR ARADAN SONRA..."

Kürsüye çıkan Bahçeli, "Uzun bir aradan sonra meclis grup toplantımıza katılan her arkadaşıma, taşkın bir sel gibi kalbimden kopup gelen en içten sevgilerimi sunuyorum. Yeni yılın bu ilk grup toplantısının nice güzelliklere kapı aralamasını diliyorum. Arayan, soran, şifa dileyen, iyi niyetlerini paylaşan herkese en kalbi teşekkürlerimi iletiyorum. Duanın gücü, doktorlarımızın dokunuşlarıyla buradayız. Son nefesimize kadar sizlerle burada birlikte olacağız" dedi.

Bahçeli'nin açıklamasından satır başları şöyle:

Gazali diyor ki aklı bir kenara itip eskileri taklitle çağıran kimse cahildir. Yalnızca akılla irtifa edip manevi vicdanı dışlayan da yanılmıştır. Nehri tersinden akıtmaya çalışanlardan olmayacağız.

Demir tavında dövülür toprak tava gelince ekilir zamanı okuyan tohumu çatlatan filiz filiz büyüyen bir fikrin önünde hiçbir muhalif güç duramaz. Düşmemizi bekleyenler Allah'ın izniyle kurumuş ağaca dönecekler. Daha çok bekleyeceklerdir. Tuzak kuranlar bilmelidir ki tuzaklara tuzak kuran vardır Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır.

"KURT PENÇESİYLE KENDİLERİNE GELECEKLER"

Bunlar ya bizi tanımıyorlar ya da tanıma ve tarif etme yanlışına kapılıyorlar. Eğer yürek yemedilerse meydanı boş zannetmedilerse kesinlikle yiyecekleri kurt pençesiyle kendilerine gelecekler, arklarına bakmadan kuytu yerlere saklanmak mecburiyetinde kalacaklardır. Yarım asrı asan bir mille şaheseri üzerinde karalama yapılamaz. Sağlığım üzerinden spekülasyonlara yeltenenler bilmelidir ki biz şet ve şefaket kişilere erdemli gönüllere bakarız. Daha önce de söyledim dua edenler bela okuyanlardan fazla olduktan sonra ne fırtınadan korkarız ne de felaketlerden kaçarız. Ecel amel verdiği müddetçe alayı gelsin. Bu cepheyi yıkamazlar. Biz ülkücü doğduk ülkücü yaşadık vakti saati gelince ülkücü olarak öleceğiz. Alın yazımız budur.

"ÇATIMIZ SARSILMAYACAK"

Ölmezliği düşünmek boşuna bir emektir. Haklı bir mücadeleden dönmeyi aklından geçirenlerin akıbeti uçurumdur. Bizim mumdan kanatlarımız yoktur ki güneşten korkalım. Karanlık ilişkilerimiz yoktur ki başımızı öne eğelim. Yüzümüzü kızartacak bir açığımız yoktur ki minderden kaçalım. MHP bedelini kan ve canla ödemiş, Türk milliyetçilerini anıtıdır, ahdidir. Kötü sözler muhataplarına aittir. Hiç kimse bize bizi anlatmasın. Karanlığa gizlenip soysuzluk yapmasın. Biz birbirimizi biliriz. Kötü düşünceler köksüz hedefler sahiplerine aynen dönecek insan içine çıkamaz hale getirecektir. MHP'ye ölüm fermanı yazanlara unuttukları bir şey hatırlatayım, davamız dualıdır, hak davasıdır. Cihan yıkılsa emin olsun çatımız sarsılmayacaktır.

"SOSYAL MEDYA OYUNLARI..."

Sosyal medya oyunlarına kulak asmadan saldırılara soğuk kanlı kalarak karşılıklı hürmetle davamızı temsil ediyorsunuz. Şahsen sizlerden razıyım Allah da razı olsun. Hepinize ayrı ayrı başarılar diliyor MHP'nin neleri hangi sınır ve ölçüler üzerinde yapacağını gösteremeye devam edeceğinizi biliyorum. Gün gelecek hesap dönecek kaldı ki millet tamamen diyecek, inanıyorum ki salonlardan taşacak parmakla sayılmamız bile mümkün olmayacak. Başaracağız.

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