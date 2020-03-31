DEVA Partisi'nde Ali Babacan'ın A Takımı belli oldu Ali Babacan liderliğinde kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi'nde (DEVA) Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile partideki görev dağılımları belli oldu. Listede en çok dikkat çeken partinin genel sekreterliğine getirilen eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin oldu.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, A Takımı'nı belirledi. 21 kişilik Başkanlık Divanı'nda 7 kadın genel başkan yardımcısı oldu. SADULLAH ERGİN GENEL SEKRETERLİĞE GETİRİLDİ Buna göre DEVA Partisi genel sekreterliğine eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin getirilirken, AK Parti'den istifa eden Mustafa Yeneroğlu Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı, Türkiye'nin eski İngiltere Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanı, eski AK Partili isimlerden Nihat Ergün ise partinin Teşkilat İşleri Başkanı oldu. Partideki diğer görev dağılımları İbrahim Çanakçı (Ekonomi ve Finans), Birol Aydemir (Sektörel) Burak Dalgın (Dijital Dönüşüm ve Teknoloji), Zehra Zeynep Dereli (Eğitim), Medeni Yılmaz (Sağlık), Elif Esen (Sosyal), Arzu Kılıçlar (Kadın), Doğan Şanlıoğlu (Gençlik) Münevver Helin Fırat (Kültür ve Sanat) Mehmet Emin Ekmen (Yerel Yönetimler ve Şehircilik) Yasemin Bilgel (Doğa Hakları ve Çevre) Abdurrahman Bilgiç (Dışişleri ve Güvenlik) İdris Şahin (Seçim İşleri) Sanem Oktar (Kurumsal İletişim ve Tanıtım) Ali Rıza Babaoğlan (Halkla İlişkiler) Nazlı Seda Vural (İnsan Kaynakları) Mustafa Uçak (İdari ve Mali İşler) Canberk Demirci (Bilgi ve İletişim Sistemleri)