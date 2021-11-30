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DEVA Partili Gürcan'ın casusluk iddialarına ilişkin fotoğrafları ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DEVA Partili Gürcan'ın casusluk iddialarına ilişkin fotoğrafları ortaya çıktı Demokrasi ve Atılım Partisi'nin kurucu üyesi olan ve 'siyasi ve askeri casusluk' suçundan tutuklanan Metin Gürcan'ın casusluk iddialarına ilişkin fotoğrafları ortaya çıktı.

ANKARA (İHA) - DEVA Partili Gürcan'ın casusluk iddialarına ilişkin fotoğrafları ortaya çıktı

ANKARA - Demokrasi ve Atılım Partisi'nin kurucu üyesi olan ve 'siyasi ve askeri casusluk' suçundan tutuklanan Metin Gürcan'ın casusluk iddialarına ilişkin fotoğrafları ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında terörle mücadele ekiplerince teknik ve fiziki takibe alınan Gürcan, İstanbul'da gözaltına alınmış sonrasında Ankara'ya getirilerek çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince dün tutuklandı.

Gürcan'ın yabancı diplomatlarla Ankara'da yaptığı görüşmeler sırasında zarf ile para aldığı ve bu parayı banka hesabına yatırdığı görüntüler ortaya çıktı. Görüşmelere ilişkin emniyet ifadesinde Gürcan, talep eden kişi ve kurumlara danışmanlık hizmeti verdiğini, verdiği danışmanlık hizmeti kapsamındaki bilgilerin herkesin erişimine de açık olduğunu ifade etmişti. Ankara'daki diplomatlarla olan görüşmelerinin sebebini ise, o kişilerle düzenli olarak görüştüğünü, kendilerine analizler sunduğunu ve karşılığında para aldığını söyledi.

DEVA Partili Gürcan'ın casusluk iddialarına ilişkin fotoğrafları ortaya çıktı

DEVA Partili Gürcan'ın casusluk iddialarına ilişkin fotoğrafları ortaya çıktı

DEVA Partili Gürcan'ın casusluk iddialarına ilişkin fotoğrafları ortaya çıktı

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İhlas Haber Ajansı / Engin Yağcı - Son Dakika Haberleri

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