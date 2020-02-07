Dev Adamlarımız, öğrencilerle buluştu

07.02.2020 16:26 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:27

Salona girdiklerinde alkışlarla karşılanan dev adamlarımız, keyifli bir sohbetin gerçekleştirildiği okul ziyaretinde; basketbola ilişkin merak edilenleri yanıtladı.

Hafta sonunda deplasmanda Balıkesir ekibi Bandırma Kırmızı ile karşılaşacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımımız, antrenman programlarının yanı sıra okul ziyaretlerini de sürdürüyor. Bu kapsamda İdari Menajerimiz İlhan Özsarı, oyuncularımız Mert Ulutaş, Burak Türsen, Metehan Deniz, Bulut Altın, Burakcan Dilmaç ve Eray Aydoğan, Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi. Konferans Salonu'nda gerçekleşen buluşmada, oyuncularımız alkış ve ıslıklarla karşılandı. Kendilerini tek tek tanıtan ve oynadıkları mevkiye ilişkin bilgiler veren oyuncularımız, öğrencilerin basketbolla ilgili merak ettikleri soruları da içtenlikle yanıtladılar. Programın sonunda söz alan İdari Menajerimiz İlhan Özsarı, kendilerine gösterilen ilgi ve teveccüh dolayısıyla teşekkür etti. Özsarı, Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun, 15 Şubat 2020 Cumartesi günü saat 15:00'de Muradiye Spor Salonu'nda oynayacağı Budo Gemlik Basketbol karşılaşmasına öğrencileri davet etti. Toplantının sonunda öğrenciler; oyuncularımızdan imza aldılar ve Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzu 'Şampiyon Manisa' sloganları ile uğurladılar.

Kaynak: Bültenler