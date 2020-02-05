05.02.2020 16:22 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:23

Derste fenalaşan ortaokul öğrencisi öldü

UŞAK'ta ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Mustafa Kul, okulda beden eğitimi dersinde basketbol oynadığı sırada fenalaştıktan sonra götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Mustafa Kul'un, özgül öğrenme güçlüğü nedeniyle kaynaştırma öğrencisi olduğu belirtildi.

Olay, bugün saat 09.00 sıralarında, kent merkezindeki Alper Günbayram Ortaokulu'nda meydana geldi. Ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi Mustafa Kul, beden eğitimi dersinde basketbol oynadığı esnada aniden rahatsızlandı. Beraberindeki arkadaşları, hemen öğretmenlerine haber verdi. İlk müdahalesi okulda öğretmeni tarafından yapılan Kul, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acilinde, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Okul yönetimi ve sınıf arkadaşları Mustafa Kul'un ani ölümüyle şoke oldu. Ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi Mustafa Kul'un ölüm haberini alan İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin ve okul öğretmenleri hastaneye geldi. Kul'un özgül öğrenme güçlüğü nedeniyle kaynaştırma öğrencisi olduğu ve 7 yaşına kadar kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi. Kul'un cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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