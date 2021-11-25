Dereye düşen 6 aylık buzağı için seferber oldular - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dereye düşen 6 aylık buzağı için seferber oldular

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Dereye düşen 6 aylık buzağı için seferber oldular

Kocaeli'de dereye düşen 6 aylık buzağı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de dereye düşen 6 aylık buzağı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Kartepe ilçesine bağlı Derbent Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kanal boyunda balık tutmaya gelen Cengiz Dağlı, Recep Yalçın'a ait olduğu öğrenilen 6 aylık buzağının bataklıkta mahsur kaldığını gördü. Yaklaşık 2 metre derinliğinde altı bataklık olan derede buzağının mahsur kaldığını gören Dağlı, kendi çabalarıyla hayvanı çıkaramayınca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahalede bulunarak, 6 aylık buzağıyı mahsur kaldığı yerden çıkardı.

Olayı anlatan Cengiz Dağlı, "Her zamanki gibi balık tutmaya gelmiştim. Yukarı doğru gittiğimde hayvanın suyun içinde olduğunu gördüm. Debelenmeye başlamıştı ve ben de kendisini kurtarmak için onu çağırmaya başladım. Çevreden yardım istedim. İp yardımıyla hayvanı kurtarmaya çalıştık. O anda da ipi, buzağı bizi aşağı çekmeye çalıştığı için bıraktık. Sahiplerini çağırdım ama hemen gelmediler. Ben de mecbur kalıp itfaiye ekiplerine haber verdim" diye konuştu.

Buzağının sahibi Recep Yalçın ise yardımcı olan herkese teşekkürlerini sundu. - KOCAELİ

Dereye düşen 6 aylık buzağı için seferber oldular

Dereye düşen 6 aylık buzağı için seferber oldular

Dereye düşen 6 aylık buzağı için seferber oldular

Dereye düşen 6 aylık buzağı için seferber oldular

Dereye düşen 6 aylık buzağı için seferber oldular

Dereye düşen 6 aylık buzağı için seferber oldular

Dereye düşen 6 aylık buzağı için seferber oldular

Dereye düşen 6 aylık buzağı için seferber oldular

İşitme engelli genci dövüp sosyal medyada yayınlayan 'Delikanlı Fırat' kendini savundu: Cinsel ilişkiye girmek istedi

İşitme engelli genci dövüp sosyal medyada yayınlayan "Delikanlı Fırat" kendini savundu: Cinsel ilişkiye girmek istedi

 Arazöz şoförü olmak için 350 bin TL kaybetti: Çevremden 'keriz' tepkisi aldım

Arazöz şoförü olmak için 350 bin TL kaybetti: Çevremden 'keriz' tepkisi aldım

 Doğal gazı açarak bebeğiyle intihar ettiği ileri sürülen kadının erkek arkadaşı iddiaları yalanladı

Doğal gazı açarak bebeğiyle intihar ettiği ileri sürülen kadının erkek arkadaşı iddiaları yalanladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title