Derbiye Doğru: Galatasaray Espor – Beşiktaş Esports
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Derbiye Doğru: Galatasaray Espor – Beşiktaş Esports

13.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 13.03.2021 16:22
Derbiye Doğru: Galatasaray Espor – Beşiktaş Esports

Vadi'de derbi mücadelesi başlıyor!

Şampiyonluk Ligi'nde derbi günü! İki iddalı takımın maçı saat 17.00'da canlı bir şekilde oynanacak, Sarı - Kırmızı ile Siyah - Beyaz bugün Vadi'de rakip olacak. Oynanan 14 maçlık lig serüvenin de her iki takımında 8 galibiyeti ve 6 mağlubiyeti bulunmakta.

Galatasaray Espor (8G – 6M)

Oynadığı 14 karşılaşmada 8 galibiyet alan Galatasaray Espor lig sıralamasında kendine 4. sırada yer buldu. Süreklilik açısından problem yaşayan bir takım görünümünde olan Galatasaray Espor geçtiğimiz günlerde taşıyıcı oyuncusu Ruvelius transferini yapmıştı. Derbide ki performansları play-off mücadelesi için çok büyük bir öneme sahip.

Beşiktaş Esports (8G - 6M)

Oynadığı 14 karşılaşmada 8 galibiyet alan Beşiktaş Espor lig sıralamasında kendine 3. sırada yer buldu. Ligin ilk haftasına 2 mağlubiyet ile başlayan Beşiktaş Esports sonra ki haftalarda hem bireysel performanslar açısından hem de takım oyunu olarak daha iyi görünüm verdiler.

Vadi'de geçecek bu derbi mücadelesini izlemek için Riot Games Turkish ve Twitch kanallarını üzerinden ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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