Depremi hisseden ünlü isimler peş peşe paylaşım yaptı

26.09.2019 14:16

İstanbul'da saat 14.00 sıralarında meydana gelen deprem büyük panik yarattı. İlk gelen bilgilere göre depremin büyüklüğü 5,9. Depremi hisseden ünlü isimler yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. yAŞAA

"HARBİDEN KORKTUM"

Twitter hesabından paylaşım yapan Atilla Taş, İbrahim Büyükak ve Selin Ciğerci gibi ünlü isimler peş peşe paylaşım yaptı. Deprem sonrası video paylaşan Selin Ciğerci, "Harbiden korktum, ciddi korktum inşallah kimsede bir şey yoktur bütün modum gitti." dedi.