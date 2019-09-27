Depreme röportaj yaparken yakalanan TRT muhabirinin sakinliği kameralara yansıdı

27.09.2019 07:28

İstanbul'da dün saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kent genelinde şiddetli şekilde hissedilen sarsıntı sonrası 4.1 ve 4.0 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi. Deprem sonrası tüm İstanbullular sokaklara dökülürken o anlarda röportaj yapan TRT muhabiri tüm sakinliğini korudu.

KONUK KAÇTI, O OTURDU

TRT Haber muhabiri Sezen Ceceli Köse, deprem yaşanırken Kapalıçarşı'nın en tanınmış gümüş kakma ustalarından Agop İnyapan ile röportaj yapıyordu. Depremi anbean hisseden İnyapan olay yerinden koşarak uzaklaşırken muhabir Sezen Ceceli Köse, sakinliğini koruyarak oturduğu yerden kalkmadı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da saat 14.00 sıralarında meydana gelen deprem büyük panik yarattı. AFAD depremin şiddetini 5,8 olarak duyurdu. İstanbul, Bursa, Kocaeli'de okullar bugün için tatil edildi. Silivri'nin 21.68 kilometre açıklarında meydana gelen deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedilirken, Kocaeli'de de hissedildi. Depremin ardından, en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 28 artçı meydana geldi.