Depreme canlı yayında yakalanan sunucular konuşmakta güçlük çekti

26.09.2019 14:49

İstanbul'da saat 14.00 sıralarında meydana gelen deprem büyük panik yarattı. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6,0 olarak açıklarken, AFAD depremin şiddetini 5,8 olarak duyurdu. Depreme canlı yayında yakalanan NTV, CNN ve Habertürk haber sunucuları depreme canlı yayında yakalandı. Başarılı sunucular depremi yaşadıkları anlarda soğukkanlılıklarıyla konuşmaya devam etti.

DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDILAR

CNN Türk spikeri, deprem anını çok şiddetli hissettiklerini hatta stüdyodaki dekorlarının neredeyse düşeceğini söyledi. NTV haber spikeri Seda Öğretir ise sesi titredi konuşmakta güçlük çekti.

Seda Öğretir

Gözde Atasoy