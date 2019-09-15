Deprem uzmanından korkutan Çankırı depremi açıklaması: Birkaç gün daha sürebilir

15.09.2019 16:42

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde dün meydana gelen depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Sözbilir açıklamasında, depreme Dodurga fayının neden olduğunu, bu fayın en fazla 6,7 büyüklüğünde deprem üretebileceğini belirtti.

Sözbilir, yaptığı yazılı açıklamada, Çerkeş depremlerine neden olan fayın kimliğini belirlediklerini bildirirken; kilometre uzunluğundaki fayın sol yanal doğrultu atımlı yapıda olduğunu aktardı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir

"DEPREMLER SÜREBİLİR"

Prof. Dr. Sözbilir, bu fayın 2000 yılında 6,1 büyüklüğünde deprem ürettiğine dikkati çekerek, "Dodurga fayının maksimum üretebileceği depremin büyüklüğü 6,7'dir. Bu nedenle bölgenin sismik açıdan dikkatlice izlenmesi gerekiyor. Depremler birkaç gün daha sürebilir." ifadelerini kullandı.

ART ARDA İKİ DEPREM OLDU

Çerkeş ilçesinde dün saat 09.00'da 4,7 büyüklüğünde, saat 09.03'te de 4,8 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Saat 16.46'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 21.08'de meydana gelen depremden 4 dakika sonra 3.7 büyüklüğünde yaklaşık 11 kilometre derinlikte ikinci deprem oldu.

DEPREMDE CAN KAYBI YAŞANMADI

Depremde herhangi bir can mal kaybı olmazken, vatandaşlar peş peşe meydana gelen depremlerden dolayı korkuyla sokaklarda bekliyor.