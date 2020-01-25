: Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür: Doğu Anadolu fay hattı uyanmaya başladı

25.01.2020 00:42 | Son Güncelleme: 25.01.2020 00:49

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,8 şiddetinde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından Elazığ, iki büyük artçı ile sarsıldı. Deprem birçok ilde şiddetli şekilde hissedildi. İsrail, Suriye ve Kuzey Irak da depremle sallandı.

15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre 15 kişi hayatını kaybetti. Doğu Anadolu'yu sallayan depremle ilgili deprem uzmanlarından da kritik açıklamalar geldi.

"DOĞU ANADOLU FAY HATTI UYANMAYA BAŞLADI"

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Habertürk canlı yayınında depreme ilişkin konuşan Görür, şu ifadeleri kaydetti.

"Bu aşamada herhangi bir şey söylemek mümkün değil. Büyük bir deprem. Doğu Anadolu fay hattı uyanmaya başladı. Doğu Anadolu fayı üzerinde uzun yıllardır deprem olmuyordu. Bu zamana kadar depremler Kuzey Anadolu fayı üzerindeydi. Bu fay kırıldı 7 üzerinde deprem meydana geldi. Bu fayda büyük depremler görmemiştik. Bu da bizi endişelendiriyordu. Kuzey Anadolu deprem üretip enerjiyi atıyor ama burada da bir deprem zinciri meydana getirebilir diye düşünüyorduk."

Prof. Dr. Naci Görür

BU DEPREM ENDİŞE VERİCİ

Sosyal medya hesabından Elazığ depremiyle ilgili açıklamalarına devam eden Görür, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Maalesef Elazığ'da 6.5 büyüklükte sığ bir deprem oldu. Deprem Elazığ'ın 25-30 km doğusunda Sivrice'de oldu. Deprem Doğu Anadolu Fay'ı (DAF) üzerinde meydana geldi. DAF yaklaşık 600 km uzunluğunda, sol yönlü ve doğru atımlıdır. Bu fay ve depremle ilgili bilgileri maddeler halinde sıralayacağım:

1-Bu depremin olduğu yerde 1874 yılında 7.1, 1875'de 6.7 büyüklükte iki deprem olmuş.

2-Bu depremden sonra Sivrice-Bingöl ve Sivrice-Pütürge-Çelikhan arasına özellikle dikkat edilmelidir.

3-Deprem hattı üzerindeki kırsal yerleşim alanları yapı stoku bakımından deprem güvenli değildir. Bu bakımdan yapısal hasar fazla olabilir. İnşallah can kaybı fazla olmaz. Şu an itibariyle köylere henüz ulaşılamadığı için doğru hasar tespiti yapmak mümkün değildir.

4-Bu deprem kanaatimce endişe vericidir. DAF uzun zamandır sessizdi. Şimdi uyandı. Kuzey Anadolu Fayı (KAF) gibi davranacağından endişe ediyorum.

Biliyorsunuz KAF 20. asırda 1939-1999 tarihleri arasında çok sayıda 7'nin üzerinde deprem üreterek enerjisini boşalttı (İst hariç).

Aynı şeyi belirli bir süreçte DAF da yapabilir. Nitekim bu fay boyunca 1513 Maraş civarı 7.4; 1872 Amanos, 7.5; 1874 Sivrice-Palu arası, 7.1; 1875 Sivrice 6.7; Çelikhan 7.1. Gördüğünüz gibi bu depremler üzerinden bir hayli zaman geçmiş."

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