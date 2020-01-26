: Deprem bölgesinde hastanelerde tedavi görenlerin sayısı 104'e düştü

26.01.2020 13:09 | Son Güncelleme: 26.01.2020 13:18

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ Valiliğinde Değerlendirme toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

BAKANLAR SON BİLGİLERİ PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında, "Toplam hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısı 35 oldu. Hastanelerimize başvuran sayısı 1607. Üçte ikisi panik ve kaygı sebebiyle müracaat etmişti. 594 kişi yaralı sayısı. Hastanelerde tedavileri devam eden hasta sayısı 104'e düştü. Şu an Elazığ'da toplam yoğun bakımda yatan hasta sayısı 13'e düştü. 39 saatlik zaman diliminde UMKE, 112 ekibimiz 2625 kişi sahada hizmet veriyor. UMKE dünyanın gönüllü çalışan 12 bin kişiye sahip en büyük sağlık kuruluşu" dedi.

AZİZE ÇELİK'İN KURTULMASI

Koca ayrıca, "Dün hepimizin yakından görmüş olduğu Emine Kuştepe'nin Azize Çelik ile olan telefon konuşmasına hepimiz şahit olduk. Diyaloğu hepimizi duygulandırdı. Azize Çelik ile diyalogdan kurtarılan hasta sayısı 6 oldu. Azize Çelik yoğun bakımda, genel durumu iyi. Eşi ve çocuğu da serviste. Genel durumları iyi.

2.5 yaşındaki evladımız Yüsra Yıldız, annesine ulaştığımızı söylemiştim. Kendisine ve eşine kapanan Ayşe Yıldız'ın kocasını kaybettik. Yüsra'nın annesini de sağ olarak kurtardık. Yüsra da ciddi ezikleri olmayan bir bebeğimiz Sahra hastanelerine ihtiyacımız olmadı" şeklinde konuştu.

SOYLU'NUN AÇIKLAMALARI

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Toplam 35 vatandaşımız hayatını kaybetti ve yine bu saate kadar göçük altından toplam 45 vatandaşımızı sağ olarak çıkardık. 4'ün üzerinde 20 adet artçı deprem meydana geldi. Toplam 608 artçı deprem meydana geldi. Enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Mustafa Paşa mahallesindeki son vatandaşımızı da çıkardığımız bilgisini verdiler.

Sürsürü'de de 6 vatandaşımız enkazın altında. Bizim ümidimiz vardır. Hala ümit saatleri içindeyiz. Arama kurtarma çalışmalarından sonra barınma, temel ihtiyaçların karşılanması, ısınma, yiyecek ihtiyaçlarımızı devam ettiriyoruz. Çadırların içine ısıtıcıları da gönderiyoruz. Tüm vatandaşlarımızın yemek, kalma yerlerini temin etmeye çalışıyoruz. Artçı depremler devam ediyor, çadırlarımızı sevk ediyoruz. Ama spor salonlarımız, okullarımız, taziye evlerimiz açık ve sıcak. her birinin önünde aş evlerimiz var. Toplu barınma merkezlerinde barınabilirsek işimizi daha da kolaylaştıracağız.

Diyanet İşleri başkanımız burada. Hocalar vasıtasıyla depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak için çalışmalar devam ediyor. Milli Eğitim Bakanımız geldi dün. Rehber öğretmenler vasıtasıyla tüm çocukların taranmasına başlandı.Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımız zaten çalışmalarına devam ediyor. Türkiye'nin her tarafından AFAD koordinasyonuyla sağlanan yardımlar bölgemize ulaştırılıyor. AFAD yönlendirme yapmadan kimse Elazığ ve Malatya'ya kendi başına bir şey göndermesin.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Hasar tespit çalışmalarını yürütmeye gayret ediyoruz. Elazığ Valiliği koordinasyonunda kriz masası oluşturduk. Şehrimizdeki hasar tespit çalışmalarının koordinasyonunu yapıyoruz.

Vatandaşlarımızın bir an önce muhtarlarımız kanalıyla kaymakamlıklara müracaat ederek acil olan durumlarını bildirmeleri gerekiyor. Kendileri de müracaat edebilir.

Elazığ merkez ve Sivrice'de 31 yıkık, 249 ağır, 56 orta hasarlı, 349 da az hasarlı bina tespiti gerçekleştirdik. Acil yıkılması gereken 12 bina var, yıkım sürecini başlattık.

Malatya'da Doğanol ve Pötürge'de 26 yıkık, 29 metruk yapı var. 529 ağır, 5 orta, 199 az hasarlı binamız mevcut.

Diyarbakır Çermik'te 3 yıkık, 8 ağır, 14 az hasarlı bina var. Diyarbakır'da toplamda ise 3 yıkık, 16 ağır, 4 orta, 232 de az hasarlı binalarımız mevcut.

Kaynak: AA

Haber Videosu