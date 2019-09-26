Deprem anında Kelime-i Şehadet getiren vatandaşlar kamerada

26.09.2019 17:02

İstanbul'da infial yaratan 5.8 büyüklüğündeki deprem vatandaşlara panik yaşattı. İstanbul'un dört bir yanından gelen deprem anları görüntüsünün birisi de Esenyurt'ta çekildi. Cep telefonuna kaydedilen görüntüde Esenyurt Kaymakamlığında depreme yakalanan vatandaşların büyükpanik içinde olduğu görülüyor.

DEPREMDE PANİK ANLARI

Deprem anında vatandaşların bir bölümü dışarıya çıkmak için koşarken, bina içerisinde kalanlar Tekbir ve Kelime-i Şehadet getirdi. Bazı vatandaşlar ise masaların altına saklandı. Yaşanılan panik anları cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

İSTANBUL BEŞİK GİBİ

Avrupa sismoloji merkezine göre depremin büyüklüğü 5,9 olarak ölçüldü. İstanbul'da bazı kesimlerde bir süreliğine cep telefonlarından erişim sağlanamadı. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 6,0 olarak açıklarken, AFAD depremin şiddetini 5,8 olarak duyurdu. Silivri'nin 21.68 kilometre açıklarında meydana gelen deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedilirken, Kocaeli'de de hissedildi.

İSTANBUL'DA PANİK ANLARI

Şiddetli sarsıntının ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi. Telefon hatları kesildi, İstanbul'da vatandaşlar birbirine ulaşamadı. Kent genelinde büyük panik yaşandı.