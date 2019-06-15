'Dedemizden kaldı' deyip turistik yolu kapattılar!

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Denizli'deki Pamukkale'ye ulaşımı sağlayan karayolunun kendilerine ait olduğu iddia edip, daha önce iki kez plastik kasalarla yolu kapatan vatandaşlar, bu kez briket tuğlalarla duvar ördü. Jandarma ekipleri yolu kapatan tuğlaları kaldırırken, eylemi gerçekleştiren 15 kişiyi gözaltına aldı.

Pamukkkale ilçesinin Pamukkale Mahallesi girişindeki karayolunun üzerinden geçtiği 4 bin 600 metrekarelik arazide hak sahibi olduklarını iddia eden bir grup vatandaş, daha önce iki kez karayoluna plastik kasalar koyup, şerit çekti. Yolu ulaşıma kapan vatandaşlar, 'Tapulu özel mülkiyettir, girilmez' yazısı astı. Karayolunun geçtiği arazinin tapulu malları olduğunu iddia eden grup, haklarının verilmesini istedi. Yapılan eylemler, jandarmanın uyarılarıyla son buldu. Herhangi bir gözaltı olmadı. Hak sahibi olduğunu söyleyen topluluk, bu sabah yine eyleme geçti. Bu kez briket tuğlalarla karayoluna gelen topluluk, karayolunu geliş ve gidiş olarak briket tuğlalarla duvar örüp ulaşıma kapadı. Durumu öğrenince olay yerine giden jandarma ekipleri, yolu kapatan 5'i kadın 15 kişiyi gözaltına aldı. Jandarma araçlarına bindirilen 15 kişi, karakola götürüldü. Jandarma ekipleri, karayolundaki tuğlaları yol kenarına taşıdıktan sonra yolu ulaşıma açtı.

Kaynak: DHA