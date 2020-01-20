Denizli'de, yola domuz sürüsü indi

20.01.2020 17:17 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:17

DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde yola inen yaklaşık 20 yavru domuz, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Serinhisar- Yatağan yoluna, yaklaşık 20 yavru domuz inerken, yolcu minibüsü önünde koşturdu. Bu sırada yoldan geçen diğer sürücüler de domuz sürüsünü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bir süre yolda koşan domuz sürüsü, daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: DHA