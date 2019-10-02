Denizli'de kuduz karantinası: 15 mahalleye giriş çıkış yasaklandı

Denizli'de kuduz karantinası: 15 mahalleye giriş çıkış yasaklandı

Denizli'nin Bekilli ilçesindeki 15 mahallede, bir inekte kuduz hastalığı tespit edilmesi üzerine karantina kararı alındı.

02.10.2019 19:49
Denizli'de kuduz karantinası: 15 mahalleye giriş çıkış yasaklandı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Gömce Mahallesi'nde bir besiciye ait inekten alınan numuneyi laboratuvara gönderdi. Yabani hayvan ısırması nedeniyle inekte kuduz tespit edilmesi üzerine 15 mahallede karantina uygulaması başlatıldı. Karar, hoparlörlerden ilan edilirken, mahallelere hayvan giriş çıkışı yasaklandı.

TEDBİR AMAÇLI KARANTİNA UYGULAMASI BAŞLATILDI

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, hastalığın sadece bir inekte görüldüğünü ancak tedbir amaçlı çevredeki diğer mahallelerde karantina uygulaması başlattıklarını, diğer hayvanlarda herhangi bir hastalığın olmadığının anlaşılması halinde kararın kısa sürede kaldırılacağını bildirdi.

Bu arada söz konusu mahallelerde süt ve süt ürünlerinin satılması da yasaklandı.

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YORUMLAR (1)

  • AHMET:
    BÜTÜN TÜRKİYEYİ KARANTİNAYA ALIN ÇÜNKÜ ZAMLARDAN VE HAYAT PAHALILIĞINDAN HERKES KUDURDU. . .
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