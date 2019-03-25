Denize Düşen Ayıyı Kurtarma Operasyonu Felaketle Sonuçlandı

Hindistan'da "Denizde ayı var" ihbarı üzerine harekete geçen kurtarma ekipleri yardıma koştu. Ekipler, ayıyı iple bağladı. Ancak bu esnada ürken hayvan öfkelendi.

Can pazarına dönüşen kurtarma operasyonunda ayının kovaladığı vatandaş kendini denize atarak kurtulmak istedi. Ancak peşinden suya atlayan ayı, yakaladığı vatandaşı pençe darbeleriyle ağır yaraladı.

Çevredekilerin taş atarak kurtardığı talihsiz vatandaşın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.