Denizdeki iki hortum korkuttu
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Denizdeki iki hortum korkuttu

Denizdeki iki hortum korkuttu
Demirören Haber Ajansı / Ali Arslan - Haberler | Güncel

HATAY'ın Samandağ ilçesinde deniz üzerinde oluşan ve bir süre sonra kaybolan iki hortum çevredekilere endişe yaşattı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde deniz üzerinde oluşan ve bir süre sonra kaybolan iki hortum çevredekilere endişe yaşattı.

İlçenin sahil kesimde bulunanlar, Akdeniz açıklarında iki hortum çıktığını görünce kısa süreli endişeye kapıldı. Vatandaşlarca cep telefonu ile kaydedilen iki hortum bir süre sonra gözden kayboldu.


Denizdeki iki hortum korkuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Arslan

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