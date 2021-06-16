Denizdeki iki hortum korkuttu

HATAY'ın Samandağ ilçesinde deniz üzerinde oluşan ve bir süre sonra kaybolan iki hortum çevredekilere endişe yaşattı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde deniz üzerinde oluşan ve bir süre sonra kaybolan iki hortum çevredekilere endişe yaşattı.

İlçenin sahil kesimde bulunanlar, Akdeniz açıklarında iki hortum çıktığını görünce kısa süreli endişeye kapıldı. Vatandaşlarca cep telefonu ile kaydedilen iki hortum bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Arslan